'Yarasa kadın' uyardı: Koronavirüs buz dağının görünen yüzü

Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın başladığı Çin'den kritik bir uyarı geldi.



Salgının yayıldığı iddialarının merkezindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, Koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü.



CGTN kanalına röportaj veren Zhengli, "Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz haftalarda Daily Mail gazetesi, enstitünün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı.



Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor.



Dünya genelinde 5.5 milyon kişiye bulaşan Koronavirüs nedeniyle 346 binden fazla insan hayatını kaybetti.