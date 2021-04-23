"Yaramaz Çocuklar" belgeseli dünya prömiyerini Visions du Reel'de yaptı

Ahmet Necdet Çupur imzalı Yaramaz Çocuklar belgeseli dünya prömiyerini Visions du Réel’in yarışma bölümünde gerçekleştirdi.

Filmloverss'ın haberine göre, Yaramaz Çocuklar filmi dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi olarak gerçekleşen 52. Visions du Réel Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali‘nde yaptı.

Les enfants terribles yani Yaramaz Çocuklar isimli filmin ana yarışma bölümünde 20 Nisan Salı günü gerçekleştirilen gösterime Ahmet Necdet Çupur da katıldı.

Geçen yıl Berlin Film Festivali’nin dünyanın dört bir yanından filmlere finansman sağlayan kolu olan Dünya Sinema Fonu World Cinema Fund (WFC)’ndan dağıtım desteği alacak 12 film arasına girerek film yapım desteği kazanan Yaramaz Çocuklar’ı dünya prömiyerini yaptığı festivalde yoğun bir ilgiyle karşılayan seyirciler filmin izleme deneyiminin yoğun olduğunu söyledi.

Aynı zamanda yönetmenin ilk uzun metrajlı filminde hem yönetmen hem de karakterlerden biri olarak yer alması ve bu süreçte yaşadığı kişisel yolculuk izleyici için merak edilen konular arasında yer aldı.

"Yaramaz Çocuklar filmi seyirciler tarafından beğenildi"

20 sene önce kardeşleriyle benzer bir süreç geçirmiş ve eğitimine devam edebilmek için Antakya’daki Keskincik köyünden ayrılmış olan Çupur’un kardeşlerine destek olmak için Fransa’dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına aldığı belgeselde geçmişle bugün, eskiyle yeni arasındaki büyük çatışmanın öyküsüne tanıklık ediliyor.