Yaralı kalbini iyileştirmenin yolunu 40 bin yıllık geçmişi olan meditasyon biçimi Mandala’da bulan Filiz Turan Tüzün’ün ilk kişisel sergisi “Düşerken” 9 Şubat tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak 

Bazen acı bazen de tatlı yanlarıyla soluduğumuz hayatta en büyük kaybı yaşayanlardan Filiz Turan Tüzün. İçine düştüğü karanlıktan çıkmak, çizgilerle yol almak için renklerin peşine takılıyor ve hayat denen dairenin içinde dönüp dururken iyileşmenin yöntemini Mandala’da buluyor.

Asya geleneklerinde kendi özünü keşfetmeye yönelik bir ritüel olan Mandala, 40 bin yıllık geçmişi olan bir meditasyon biçimidir. Konsantrasyon ve sabrın elinden tutarak kendinle hemhal olmayı, kusurları görmeden bütünü sevmeyi öğreten bu yöntem Budizm’de de insanı aydınlanmaya ulaştırarak acılarından arındırır.

Acı dolu bir sürecin içinden geçerken meditasyon biçimi olarak Mandala’yı seçen ve bu yöntemle iyileşen Filiz Turan Tüzün de kendi özünden çıkan, renklerle karanlıkları aydınlattığı yolculuğun sürecini yansıttığı eserlerinin yer alacağı “Düşerken” adlı ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Rengârenk bir genç adam, sevgi dolu bir yürek olan oğlu Atilla Kerem Tongal anısına düzenlenen sergi 9 Şubat tarihine kadar Fular’t Sanat Galeri’de.

Filiz Turan Tüzün kimdir?

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. O zamandan beri mesleğinde çalışmaya devam ederken, 2018 yılında Fular’t Sanat Evi’nde, Şebnem Aybar Roman Atölyesi’ne katılarak daha keyifli işlerde çalışmaya, üretmeye başladı. Yine aynı dönemlerde bir yandan yazarken bir yandan da çizdi. 2019’da Güzin Anbar öncülüğünde, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği katkıları ile Mardin’de “Bizim İstanbulumuz” Sanat Çalıştayı’na yazı grubuyla katıldı ve yine aynı etkinlikte amatör çizimleri afiş olarak yer buldu. 2019’da bir katıldığı karma serginin ardından ilk kişisel sergisi olan “Düşerken” ise uzun zamandır içinde bulunduğu manevi yolculuğun bir durağı…