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Spor

Yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'e Beşiktaş sahip çıktı

21 Mayıs 2020 10:27

Beşiktaş paylaşımı sonrası Bursaspor'un altyapısından gönderilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil'e siyah-beyazlılar sahip çıktı. Genç futbolcu yaptığı açıklamada, Beşiktaş Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan'dan antrenmana katılmak için davet aldığını söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı sonrası Bursaspor altyapısından gönderilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, yaşadığı üzüntünün ardından bu kez sürpriz bir haber aldı.

TIKLAYIN - Beşiktaş paylaşımı yapan Bursaspor'un genç futbolcusu kulüpten gönderildi!

Siyah-beyazlılar, 16 yaşındaki ismi idmana davet etti.Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 16 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan aradı. Beni yalnız bırakmayacaklarını söyledi ve antrenmana davet etti." dedi.

"#BenBeşiktaşlıyım" hastagiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğit Şengil, Beşiktaş'a adım atacağı tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi.

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