Beşiktaş paylaşımı yapan Bursaspor'un genç futbolcusu kulüpten gönderildi!

Bursaspor'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş logosunun bulunduğu bir fotoğrafın üzerine "Var bir hayalimiz" paylaşımı yapınca, yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla ilişiğini kesti.

Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor'dan gönderildi. Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.