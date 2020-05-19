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Spor

Beşiktaş paylaşımı yapan Bursaspor'un genç futbolcusu kulüpten gönderildi!

19 Mayıs 2020 10:54

Bursaspor'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş logosunun bulunduğu bir fotoğrafın üzerine "Var bir hayalimiz" paylaşımı yapınca, yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla ilişiğini kesti.

Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor'dan gönderildi. Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

 

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