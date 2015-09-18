Yaptığı intikam planıyla "sadakatsiz" kocasını bayıltan kadın: Fikri oğlumdan aldım

Kendisini aldattığını öğrendiği eşinin sevgilisinin evine giderek yatağa saklanan ve de kocasının bayılmasına sebep olan İ. U., fikri 16 yaşındaki oğlundan aldığını söyledi. Kilis'te yaşayan 3 çocuk babası iş adamı A.U.'nun kendisini aldattığından şüphelenen eşi İ. U., eşinin arkadaşlarından öğrendiği bilgiler üzerine eşinin sevgilisinin evine gitmiş ve eşini burada karşılamıştı. Sevgilisinin yatağında eşini bulan A. U.’nun bayıldığı ve dilinin tutulduğu belirtilmişti.

İhanetin Kilis’te birçok kadının da sorunu olduğunu söyleyen İ.U, kendi başına gelenleri Bugün gazetesinden Cem Kartal'a şöyle anlattı:

“2 yıldır kocamın hal ve hareketleri çok değişmişti. Yine de komşularımın, ‘kocan seni aldatıyor’ sözlerine inanmadım. ‘Git kontrol et’ dediler. Ben de gittim. Suriyeli kadını gördüm. Çok korkaktı. Evde oturup eşimin gelmesini bekledim. O gün gelmeseydi. ‘İftira atıyorlar’ diye dava bile açacaktım. Meğer doğruymuş. Akşam geldi. O banyoya gidince ben Suriyeli kadını kaldırıp yerine yattım. Üzerime pikeyi örttüm. Gelip açtığında beni görünce bir anda bayıldı.

Kalp krizi geçirdi sandım. Suriyeli kadınla birlikte kolonya falan sürdük. Hastaneye götürdük. Orada kendine geldi. Artık, ona mümkün değil dönmem. Üç çocuğumu alıp Antep’e gidiyorum”

'Kendini rezil etti, bizi de rezil etti'

Kocasının çocuklarımın yüzüne bakamadığı için, artık eve de gelemediğini anlatan İ.U, “Hastaneden çıktıktan sonra ne yüzünü gördük, ne evi arayabildi utancından. Kendini rezil etti, bizi de rezil etti. Üç çocuğumu alıp Antep’e gidiyorum. Ben namusuyla, şerefiyle bu kentte yaşayan bir insanım. Benim şerefimi, haysiyetimi beş paralık etti. Bunun maddi manevi bedelini ödeyecek” dedi.

İ.U, kocasına kurduğu tuzağı 16 yaşındaki ortanca oğlunun önerdiğini belirterek, “Ben de onu alnından öptüm. Gençler sürekli TV izliyor, internette. Bu konularda daha becerikli. Herhalde oralarda gördüğü bir şeylerden esinlendi, ben de oğlumun lafına uydum” diye konuştu.

Kilis’teki Suriyeli kadınların sorununa dikkat çeken İ.U, “Suriyeli kadınlar, karınları doysun, savaştan uzak dursunlar, birileri sahip çıksın yeter. Kilis’te, Antep’te kadınlar kocalarından oluyor. Ben tüm Suriyelilerden şikayetçiyim. Benim gibi yüzlerce kadının kocasını elinden aldılar. Maddi durumum iyi. Ayaklarımın üzerinde durabilirim. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Buna önlem alınmalı, çare bulunmalı” ifadelerini kullandı.