Yapışık ikizlerden biri heteroseksüel diğeri eşcinsel

T24- ABD’li yapışık ikizler Stefan ve Tyler Delp doğdukları günden bu yana yani 19 yıldır her şeyi birlikte yapıyor.









İkizleri birbirinden farklı kılan en büyük özellik ise birinin heteroseksüel diğerinin eşcinsel olması.



ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’nde 19 yıl önce dünyaya gelen yapışık ikizler Stefan ve Tyler Delp birbirlerinin yüzlerini görmeseler de hayatlarının her dakikasını birlikte geçiriyorlar.



Hayatlarının her alanında iç içe olan ikizleri farklı kılan en büyük özellik ise cinsel tercihlerinin farklı olması.



Heteroseksüel Stefan kızlardan, eşcinsel kardeşi Tyler ise hemcinslerinden hoşlanıyor. İkizler cinsel tercihleri dışında müzik konusunda da farklı beğenilere sahipler.



Stefan country şarkıcısı 18 yaşındaki Jennette McCurdy’ye hayranken, Tyler ise 54 yaşındaki folk müziği yıldızı Steve Forbert’i beğeniyor.



Kardeşinin Tanrı’nın kendisine verdiği en büyük armağan olduğunu söyleyen Stefan, “O, aynı zamanda en yakın arkadaşım. Hayatın zorluklarını birlikte yenmeye çalışıyoruz” diyor. Tyler ise durumlarını şöyle özetliyor:



“Yapışık bir ikizinin olmasının en iyi yönü, her zaman konuşacak çok yakın bir arkadaşınızın olması.”



Yaşama şansları yüzde 5’ti

Doktorlar ilk üç yılda onları ayırmayı düşündü. Ancak yaşama şansları yüzde 5 olduğu için aile operasyondan vazgeçti.