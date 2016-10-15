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Yaşam

Yapışık ikizler 25 saatlik operasyonla ayrıldı

Yapışık ikizlerin durumunun 10 milyon doğumdan birinde görüldüğü belirtildi

15 Ekim 2016 21:07

ABD’de 13 aylık başlarından yapışık ikizler, 25 saat süren ameliyatla ayrıldı.

New York’ta Montefiore Tıp Merkezi’nden doktorların yaptığı ameliyatta, Jadon ve Anias McDonald’ın yapışık olan başlarını ayırmanın 16, erkek bebeklerin her birinin kafataslarının yeniden şekillendirilmesinin 9 saat sürdüğü bildirildi.

Yapışık ikizlerin, 100 bin dolardan fazlaya mal olan ameliyattan önce  ortak beyin dokusu ve damarlara sahip olduğu, bu durumun, 10 milyon doğumdan  birinde görüldüğü belirtildi.

İkizlerin, iyileşme sürecinin muhtemelen uzun süreceği, gelecek hafta boyunca hortumla beslenecekleri kaydedildi.

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Yapışık ikizlerDoğumAmeliyat

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