Yapışık ikizler 25 saatlik operasyonla ayrıldı

ABD’de 13 aylık başlarından yapışık ikizler, 25 saat süren ameliyatla ayrıldı.

New York’ta Montefiore Tıp Merkezi’nden doktorların yaptığı ameliyatta, Jadon ve Anias McDonald’ın yapışık olan başlarını ayırmanın 16, erkek bebeklerin her birinin kafataslarının yeniden şekillendirilmesinin 9 saat sürdüğü bildirildi.

Yapışık ikizlerin, 100 bin dolardan fazlaya mal olan ameliyattan önce ortak beyin dokusu ve damarlara sahip olduğu, bu durumun, 10 milyon doğumdan birinde görüldüğü belirtildi.

İkizlerin, iyileşme sürecinin muhtemelen uzun süreceği, gelecek hafta boyunca hortumla beslenecekleri kaydedildi.