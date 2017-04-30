Yapımcısı açıkladı; 'Kısmetse Olur' bitti mi?

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 690 sayılı kanun hükmünde kararnamesinde (KHK) yer alan düzenleme kapsamında, izdivaç programlarının yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur" programının yapımcısı Haluk Şirin, kanal yönetimiyle görüştüğünü ve programın pazartesi günü "büyük ihtimalle" ekrana geleceğini bildirdi. Şirin, "Kanal pazartesi durumu netleştirecek. Tekrar çekim koyduk. Durumu bildireceğim" dedi.

Şirin, sosyal medya hesabında daha önce yaptığı paylaşımda, programın sona erdiğini duyurmuştu.

Şirin'in sosyal medya hesabında yaptığı ilk açıklama şöyle:

"İlk günden bu yana verdiğiniz tüm desteklere çok çok teşekkür ederiz Kısmetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiştir"

Şirin'in yaklaşık 13 saat sonra yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kısmetse Olur pazartesi günü büyük ihtimalle yayınlanacakmış. Kanal pazartesi durumu netleştirecek. Tekrar çekim koyduk. Durumu bildireceğim"

Kararnameden...

“Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz"