Yapımcılar ile sinema salonları arasındaki kriz sürüyor; 'Sinema Kanun Teklifi' hazırlandı

Film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasındaki 'şeffaflık' ve 'promosyonlu bilet' krizi sürüyor. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ile Mars Group arasındaki karşılıklı medyaya yansıyan açıklamalar birsüredir gündemi meşgul ediyoru. Yapımcılar ile sinema salonları arasındaki krize ilişkin olarak bakanlık tarafından bir süredir hazırlanan Sinema Kanun Teklifi'nin tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülecek olan “Sinema Kanun Teklifi”nin yasalaşması halinde yapımcılar ile sinema salonu arasındaki 'şeffaflık' ve ‘promosyon uygulaması’ sorununun çözüleceği belirtiliyor.

Kanun teklifinin, komisyona geldiği haliyle yasalaşması halinde, sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini, filmin yapımcısı ve dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle düzenleyecek.

Yasa teklifinde, gerekli donanım ve yazılımı işler halde bulundurmayan işletmeye salon başına 50 bin lira para cezası öngörülüyor.

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Sinema yapımcılarının çektikleri filmler, dağıtım şirketleri aracılığıyla, salonlarda gösterime giriyor. Salonlarda izleyici ile buluşan filmlerin gişe rakamlarını, işletmeciler gün içinde excel tablosu olarak, film dağıtımı yapan şirketlere gönderiyor. Dağıtım şirketleri, Türkiye’nin birçok noktasından gelen verileri birleştirerek yapımcıya izlenme sayısı hakkında bilgileri iletiyor. Ancak son zamanlarda yapımcılar ile dağıtım şirketleri arasında “şeffaflık” ve “promosyon bilet” anlaşmazlığı ortaya çıktı. Yapımcılar gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunuyor ve verilerin ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor.

Salonlarda 20 liraya satılan bir sinema biletinin mağazalarda, zincir restoranlarda ve AVM’lerde, yüzde 50’yi bulan indirimle verilmesinden yapımcılar rahatsızlık duyuyor. Yapımcılar, sinema biletiyle ilgili yapılan promosyon düzenlemesinden anında haberdar olmak istiyor. Ayrıca yapımcılar salonlarda, mısır, kola ve sinema biletine yapılan indirimlerde aslan payının biletten karşılanmasına da tepkili. İşletmeciler ise promosyonla salonlara daha fazla izleyicinin geldiğini savunuyor.

Sorunu yasa çözebilir

Senelerdir taraflar ve paydaşlar arasında anlaşılamadığı için sürüncemede kalan ve bir türlü çıkartılmayan Sinema Kanunu’yla ilgili teklif üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun çabası üzerine yüzde 90 oranında mutabakat sağlandı ve yasalaşması için Meclis’e gönderildi. Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz’ın haberine göre film yapımcıları ile sinema işletmelerini karşı karşıya getiren “şeffaflık” ve “promosyon uygulaması” anlaşmazlığını “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” çözecek.

Kanun teklifinin, komisyona geldiği haliyle yasalaşması halinde, sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini, filmin yapımcısı ve dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle düzenleyecek.

Arayüz ile sorun bitecek

Bilet hasılatları konusunda yaşanan şeffaflık krizine de yasa teklifi çare olacak. Teklife göre, sinema salonu işletmecileri, film gösterimleri ile ilgili bilgileri bakanlığa iletmek üzere belirlenen donanım ve yazılımı işler halde bulundurmakla yükümlü olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki tüm salonlarda kullanılması zorunlu olan bir arayüz geliştirerek kullanıma açacak. Bu sayede günlük bilet satış rakamları otomatik olarak gün sonunda sistemden alınarak yapımcı ve dağıtımcıyla paylaşılacak. Yasa teklifinde, gerekli donanım ve yazılımı işler halde bulundurmayan işletmeye salon başına 50 bin lira para cezası öngörülüyor.