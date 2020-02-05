Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

Son 8 yılını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sanatçı Yaşam Evi’nde geçiren oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda oynayan ve yöneten Yönder’in cenazesi ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Yönder, cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Tunca Yönder, 1938 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1963’te Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş kadrosu’nda yer aldı. 1968 yılında Halk Oyuncuları’na geçti. 1970 yılından sonra sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi. Tunca Yönder, 6 Şubat 1969 gecesi TRT Ankara Televizyonu’nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi’nin yönetmenliğini yaparak Türk televizyonlarının ilk drama yönetmeni unvanını aldı. Aynı zamanda senarist, yapımcı ve yönetmen de olan Yönder, Ankara ve İstanbul film festivallerinden ödüller aldı.

1970'te başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk yönetmenlerinden olan Yönder’in yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi bulunuyor. Yönder, özel televizyonların açılmasıyla birlikte yeni drama uyarlamaları da yaptı. Bunlardan, Kemalettin Tuğcu’nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni topladı ve uzun süre yayında kaldı. Muğla Datça'da yaşamını sürdürürken rahatsızlanan Tunca Yönder, Kocaeli'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. Tedavisinin ardından 18 Ekim 2012 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kartal Yakacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başladı.