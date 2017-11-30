Yapımcı Uslu: 'Ayla' filmine Güney Kore'de bürokratik engel var

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin Oscar adayı olan ve Kore Savaşı\'na katılan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin başından geçen gerçek hikayeden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan \'Ayla\' filminin yapımcısı Mustafa Uslu, yaklaşık 1.5 yıldan bu yana eserin Güney Kore\'de vizyona girmesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek, \"Bürokratik bir engel var\" dedi.

Türkiye\'nin Oscar için \'Yabancı Dilde En İyi Film\' kategorisinde aday adayı gösterdiği \'Ayla\' filminin yapımcısı Mustafa Uslu, eserin Güney Kore\'de vizyona girmesi için yürüttükleri çalışmalarda son gelişmeleri anlattı. Yaklaşık 1.5 yıldan bu yana filmin Güney Kore\'de vizyona girmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Uslu, şöyle konuştu:

\"Güney Kore\'ye gittik, bütün görüşmeleri yaptık. Görüşmelerde bize \'süper\' diyorlar. Ancak, iki gün sonra, \'Filminizi dağıtamıyoruz, üzgünüz\' diye mail\'le yanıt veriyorlar. Bürokratik bir engel var. Bunu anlamış değiliz. Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor.\"

Filmin diğer ayağının Güney Kore olduğunu ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

\"Seul\'de 27 Ekim\'de gala yaptık, burada filmimiz ayakta alkışlandı, Türkiye\'den çok daha fazla ilgi aldı. \'Ayla\' filmi şu anda 27 ülkede yayında. Bu ülkeler arasında Çin de bulunuyor. Güney Kore\'den aynı ilgiyi görememek bizi üzüyor. Hiç kimse bu filmi Güney Korelilerden ayırmamalı. Bu film iki ülke arasındaki dostluğu anlatıyor. Zaten geç kalınmış tarihsel bir film. İnşallah Güney Kore\'de vizyona sokacağız. Sanatın gücünü kimse engelleyemez.\"



FOTOĞRAFLI