Yapımcı açıkladı; Kerimcan Durmaz 'İşte Benim Stilim'den kovuldu mu?

Kerimcan Durmaz'ın programdan kovulduğu yönündeki iddialara yapımcıdan açıklama geldi. Programın yapımcısı Haluk Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son kez tekrar açıklıyorum: Ne TV8, ne de biz kimseyi kovmadık" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Samsun'da sahne aldığı sırada bir grubun saldırısına uğrayan Kerimcan Durmaz'ın konuk jüri olduğu 'İşte Benim Stilim' programından kovulduğu iddia edilmişti. Basında çıkan haberlerin ardından programın yapımcısı Haluk Şirin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Son kez tekrar açıklıyorum: Ne TV8, ne de biz kimseyi kovmadık. İşe bakış açımızda kovma olgusu olmadığı gibi, ayrımcılığa da karşıyız. Kerimcan Durmaz için çıkan asılsız haberlere dün açıklık getirmeme rağmen araştırmadan, bilinçli bir şekilde gündem yaratma çabaları üzücü

"Bakalım Kerimcan Durmaz yaşadığı bu ayrımcı ve tamamen haksız şiddet sonrası ekrana çıkmak istiyor mu şuan ? Cevaplıyorum : Hayır"