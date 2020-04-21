Yapı Kredi Yayınları, Türkiye’nin ilk çocuk dergisini online erişime açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılında çocuklar için birçok etkinlik hazırlayan Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan 1945’te yayımlanan Türkiye’nin ilk çocuk dergisi ‘Doğan Kardeş’in ilk sayısını da online erişime açtı

Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yazarları ile birlikte çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Türkiye’nin ilk çocuk dergisi Doğan Kardeş’in ilk sayısını Internet sitesinden erişime açtı.

Yapı Kredi Yayınları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını yazarlarıyla birlikte hazırladığı birbirinden zevkli oyunlar, eğlenceli deneyler ve bütün ailenin katılacağı etkinliklerle kutlayacak.

‘Çocukların Bayramı Kitapların Bayramı’ sloganıyla 23 Nisan Perşembe günü Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarında yapılacak olan etkinliklerde hareketli masallardan çizimlere, yemek tariflerinden evde oyun önerilerine Yapı Kredi Yayınları’nın yazar ve çizerleri çocuklarla buluşuyor.

Yapı Kredi Yayınları, her saat başı Instagram hesabında paylaşacağı videolarla Yalvaç Ural, Feridun Oral, Sara Şahinkanat, Selçuk Demirel, Naz Elkorek, Gizem Darendelioğlu, Elvan Uysal Bottoni, Nergis Seli, İpek Çalışlar, Filiz Özdem ve Dilek Yördem Ceylan gibi yazar ve çizerlerini çocuklarla buluşturacak.

Yapı Kredi Yayınları ayrıca sosyal medya hesaplarında haftanın her günü çocukların tek başına veya aileleriyle birlikte ve evde bulunan malzemelerle yapabileceği etkinlikleri Her Güne Bir Etkinlik başlığı altında Yapı Kredi Yayınları Instagram hesabında paylaşıyor.

24 Nisan Cuma gününden itibaren ise Bir Yazar Bir Masal başlığı ile çocuk edebiyatı yazarlarının videolarını paylaşacak olan Yapı Kredi Yayınları, ilk günü Feridun Oral’ın stop-motion tekniğiyle hazırladığı “Bir Lokmalık Filmler”e ayırdı. 25 Nisan Cumartesi günü ise yazar Sara Şahinkanat, Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan kitabından yola çıkarak hazırladığı video ve oyunla çocuklarla buluşacak. Bir Yazar Bir Masal ile önümüzdeki haftalarda birçok yazar okurlarının evlerine konuk olacak.

Bundan tam 75 yıl önce 23 Nisan 1945’te yayımlanan Doğan Kardeş Dergisi’nin ilk sayısını internet sitesinden erişime açan Yapı Kredi Yayınları, yayımlandığı 40 yılı aşkın sene boyunca bir efsane haline gelen dergiyi sevenleriyle tekrar buluşturdu.

Kuşaklar boyunca birçok çocuğun hayatında iz bırakan ve Türkiye’nin ilk çocuk dergisi olan Doğan Kardeş, 23 Nisan 1945 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası’nın desteğinde Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör tarafından çıkartılmaya başlanmıştır.

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