Yapı Kredi bomontiada'da yeni karma sergi: Tutunmak

Yapı Kredi bomontiada, Tutunmak isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi 8 Nisan'da başlıyor.

Tutunmak sergisinde tutunmak kavramı etrafında yan yana gelen Murat Akagündüz, Meriç Algün, Vahap Avşar, Asnax, Ergin Çavuşoğlu, Nejad Devrim, Selma Gürbüz, Gülsün Karamustafa, Gülşah Mursaloğlu, Michael Rakowitz, Ekin Saçlıoğlu, Güneş Savaş ve Viron Erol Vert'in eserleri, sanatçıların dış dünya ile kurduğu teması, kendileriyle kurdukları temasla kesiştiriyor.

Sergide yer alan eski ve yeni tarihli işler, bireysel hafızadan kolektif hafızaya temasın gücünü ve tutunmanın hafızasını farklı üretim biçimleriyle gösteriyor. Tutunmak kavramı bu sergide mekân-zamansal bir yapıda sanatçının hayatla sanatı kesiştirdiği bir ısrar alanı olarak söze ve biçime dönüşüyor.



Sanatçılara ve sanatseverlere alan açmak amacıyla bir araya gelen Yapı Kredi bomontiada ile BüroSarıgedik işbirliği yıl boyunca bir dizi sergiye de ev sahipliği yapacak.

Bu işbirliğinin ilk iki sergisinden biri olan Tutunmak karma sergisi, 8 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca Salı'dan Cuma'ya 12.00-18.00 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri'de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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