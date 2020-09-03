Yapay zekaya göre yeni James Bond, Henry Cavill olmalı

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Yapay zekaya göre Daniel Craig'den sonra Ian Fleming'in James Bond karakterini canlandıracak yeni isim Henry Cavill olmalı.

2006'daki Casino Royale filminden bu yana 007'yi canlandıran Daniel Craig'in ünlü ajanı oynadığı günler Kasım ayında sinema severlerle buluşacak 'No Time To Die' filmiyle son bulacak. Craig'in yerine kimin geçeceği uzun süredir tartışılsa da henüz yapımcılar hiçbir oyuncuyla anlaşmaya varmadı.

Yapay zeka yazılımı Largo.ai tarafından yapılan bir çalışmada rol için ismi geçen aktörlerin nitelikleriyle Bond karakterinin nitelikleri kıyaslandı. Yapay zeka Cavill'e yüzde 92.3, Richard Armitage'a yüzde 92 ve Idris Elba'ya yüzde 90.9 puan verdi.

İncelemeye Britanyalı olmayan aktörler eklendiğinde de Cavill birinci sırada yer alırken onu Chris Evans ve Will Smith takip etti.

Şu anda Netflix'in The Witcher dizisinde başrolü oynayan Cavill'in daha önce oynadığı Süpermen karakterini de tekrar canlandırılabileceği konuşuluyordu. Cavill'in 2005 ve 2018 yıllarında da 'dünyanın en ünlü ajanı' için adı geçmişti.