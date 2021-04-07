Yapay zeka, "yeni bir Nirvana şarkısı" yazdı

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27 yaşında hayatını kaybeden müzisyenlerin müziklerine benzer şarkılar yaratmayı hedefleyen "Lost Tapes of the 27 Club", ünlü Grunge grubu Nirvana'nın şarkılarını andıran yeni bir parça üretti.

Rolling Stone'un aktardığına göre proje, Google'ın yapay zeka programı Magenta ile Nirvana'nın şarkılarını analiz etti. Yapay zeka, bu veriler doğrultusunda bir şarkı oluşturdu. Benzer bir yöntemle yapay zekaya Nirvana'nın stiline uygun şarkı sözleri yazdırıldı.

Yapay zekanın analiz edilen şarkılar doğrultusunda sanatçıların nota, armoni ve akor seçimlerini tahmin edebildiği belirtildi.

Yapay zekanın yazdığı sözleri bir Nirvana cover grubunun solisti olan Eric Hogan seslendirildi.