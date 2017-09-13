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Bilim / Teknoloji

Yapay zekâ filarmoni orkestrası yönetti

"YuMi'nin hareketleri çok akıcı ve yumuşak, ses algısı ise inanılmaz yükseklikte"

13 Eylül 2017 15:49

İnsansı robot, ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli’nin solistlik yaptığı filarmoni orkestrasını yönetti.

İsviçreli teknoloji şirketi ABB tarafından yapılan YuMi isimli insansı robot İtalya'nın Pisa kentinde düzenlenen Uluslararası Robotik Festivali'nde düzenlenen konserle tanıtıldı.

NTV'nin haberine göre, ​İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin onur konuğu olarak çağrıldığı konserde ilk defa yapay zekâ bir filarmoni orkestrasını yönetti. Lucca Filormani Orkestrası konserde Alman besteci Verdi'nin eserlerini çaldı.

​YuMi'nin, Bocelli'nin ünlü bestecinin 'La donna e mobile" isimli eserini seslendirken Toskanalı orkestrayı yönettiği aktarıldı.

​Konserin gerçekleştiği 'Teatro Verdi' isimli mekanın yöneticisi Andrea Colombni konuyla ilişkin olarak "YuMi'nin hareketleri çok akıcı ve yumuşak, ses algısı ise inanılmaz yükseklikte" dedi.

 

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