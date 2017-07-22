Yapay tatlandırıcılar kalp krizi riskini artırıyor

Her ne kadar daha az kalori vaat etse de, yapay tatlandırıcılara sağlık uzmanları kuşku ile yaklaşıyor. Kanada’da bulunan Manitoba Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırma yapay tatlandırıcıların kalp rahatsızlıkları gibi bir çok sağlık problemine yol açtığını sonucuna ulaştı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi 10 yıl boyunca takip eden 37 çalışmanın sistematik analizini yapan bilim insanları, ortalama olarak her çalışma için 1003 kişi ile 6 aylık testler yaptılar.

Yeşilist’te yer alan habere göre, araştırmalar yapay tatlandırıcıların kilo kaybını etkilemediğini gösterirken, uzun dönemli araştırmalar yapay tatlandırıcı tüketen bireylerin obezite, yüksek tansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi sağlık sorunları yaşadığını gözlemlendi.

Araştırmaya katılan Dr. Ryan Zarychanski, her ne kadar milyonlarca birey düzenli olarak yapay tatlandırıcı tüketse de, bu ürünlerin sağlık testlerinde düzenli olarak bu ürünleri tüketen bireylerin katılım sayısının normalden az olduğunu savunuyor.

Zarychanski ve ekibi, yaptıkları klinik testlerde yapay tatlandırıcıların kilo kontrolü ya da kilo kaybı vaatlerinin de sonuçsuz kaldığını, bilakis bunun yerine obezite sorunlarının ortaya çıkabileceğini araştırmalarında ortaya koyuyor.

Araştırmaya liderlik yapan Dr. Meghan Azad ise yapay tatlandırıcıların uzun dönemli etkilerini tamamen anlayana kadar bu ürünleri tüketirken oldukça dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Azad ve ekibi şimdilerde ise yapay tatlandırıcıların hamile kadınlar ve bebeklerine etkilerini, kilo, metabolizma ve bağırsak bakterilerine etkilerini araştırıyor.

Azad yapay tatlandırıcılı ürünlerin bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması ve obezite ile kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların giderek yaygınlaşmasının arasındaki bağın daha detaylı bir şekilde incelenmesini öneriyor.