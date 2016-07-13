T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yapay tatlandırıcılar acıktırıyor mu?

Tatlandırıcıların, hayvanlarda beyne giden açlık sinyallerini aktifleştirdiği belirlendi

13 Temmuz 2016 21:00

Avustralya'da yapılan bir araştırmada yapay tatlandırıcıların hayvanlarda beyne giden açlık sinyallerini aktifleştirerek iştahı açtığı saptandı.

Sydney Üniversitesi'nde meyve sinekleri ve fareler üzerinde yapılan araştırmada, yapay tatlandırıcılar aracılığıyla tatlı hissinin alınmasıyla vücuda giren kalori miktarı arasındaki dengesizliğin vücudu "beslenme" durumuna soktuğu anlaşıldı.

Ancak İngiliz beslenme uzmanları araştırma sonuçlarının, insanlarda da aynı durumun söz konusu olduğu anlamına gelmediğini vurguladılar.

İngiliz uzmanlar, yapay tatlandırıcılı gıdalardaki düşük kalori miktarının kilo almayı engelleyeceği ve diş sağlığı açısından da normal şekerden daha iyi olduğunu söylüyor.

Avustralya'daki araştırmada meyve sinekleri ve farelerin beyinlerindeki iştah ve keyif sinyalleri incelenirken, hayvanların gıda alımı kısıtlandı.

Bazı hayvanlara doğal şekerli gıdalar verilirken, diğer bir gruba aynı gıdaların üzerine yapay şekerli yiyecekler verildi.

Tatlı hissi ve alınan enerji miktarı bir haftaya yakın süre dengesiz tutulduğunda, beynin alınan kalori miktarını arttırma sinyalleri göndererek bu durumu telafi etmeye çalıştığı gözlemlendi.

Farelerin ve sineklerin fırsat verildiği takdirde de daha fazla yedikleri görüldü.

"İnsanlarda geçerli olmayabilir"

İngiltere Beslenme Vakfı'ndan Dr. Ros Miller ise şimdiye kadar yapılan araştırmaların büyük oranda yapay tatlandırıcıların insanlarda daha fazla yeme hissi uyandırmadığı sonucuna vardığını vurguladı.

Miller bu son araştırmanın, insanlara da aynı durumun yaşandığı şeklinde yorumlanmasının da yanlış olduğunu söyledi.

Miller "Bu tür araştırmalarda farelerin tükettikleri gıdaların basitliği ile insanların karmaşık beslenme alışkanlıkları birbirine ters. İnsanların beslenmesinde tatlı hissiyle yiyecek ve içeceklerdeki enerji miktarı tahmin edilemez. Biz sadece tatlı hissinden çok tat, aroma ve doku gibi verilerle enerji miktarını tahmin ediyoruz" dedi.

ETİKETLER

Yapay tatlandırıcıacıktırıyor muzararlı mıhayvanlardeney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24