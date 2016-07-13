Yapay tatlandırıcılar acıktırıyor mu?

Avustralya'da yapılan bir araştırmada yapay tatlandırıcıların hayvanlarda beyne giden açlık sinyallerini aktifleştirerek iştahı açtığı saptandı.

Sydney Üniversitesi'nde meyve sinekleri ve fareler üzerinde yapılan araştırmada, yapay tatlandırıcılar aracılığıyla tatlı hissinin alınmasıyla vücuda giren kalori miktarı arasındaki dengesizliğin vücudu "beslenme" durumuna soktuğu anlaşıldı.

Ancak İngiliz beslenme uzmanları araştırma sonuçlarının, insanlarda da aynı durumun söz konusu olduğu anlamına gelmediğini vurguladılar.

İngiliz uzmanlar, yapay tatlandırıcılı gıdalardaki düşük kalori miktarının kilo almayı engelleyeceği ve diş sağlığı açısından da normal şekerden daha iyi olduğunu söylüyor.

Avustralya'daki araştırmada meyve sinekleri ve farelerin beyinlerindeki iştah ve keyif sinyalleri incelenirken, hayvanların gıda alımı kısıtlandı.

Bazı hayvanlara doğal şekerli gıdalar verilirken, diğer bir gruba aynı gıdaların üzerine yapay şekerli yiyecekler verildi.

Tatlı hissi ve alınan enerji miktarı bir haftaya yakın süre dengesiz tutulduğunda, beynin alınan kalori miktarını arttırma sinyalleri göndererek bu durumu telafi etmeye çalıştığı gözlemlendi.

Farelerin ve sineklerin fırsat verildiği takdirde de daha fazla yedikleri görüldü.

"İnsanlarda geçerli olmayabilir"

İngiltere Beslenme Vakfı'ndan Dr. Ros Miller ise şimdiye kadar yapılan araştırmaların büyük oranda yapay tatlandırıcıların insanlarda daha fazla yeme hissi uyandırmadığı sonucuna vardığını vurguladı.

Miller bu son araştırmanın, insanlara da aynı durumun yaşandığı şeklinde yorumlanmasının da yanlış olduğunu söyledi.

Miller "Bu tür araştırmalarda farelerin tükettikleri gıdaların basitliği ile insanların karmaşık beslenme alışkanlıkları birbirine ters. İnsanların beslenmesinde tatlı hissiyle yiyecek ve içeceklerdeki enerji miktarı tahmin edilemez. Biz sadece tatlı hissinden çok tat, aroma ve doku gibi verilerle enerji miktarını tahmin ediyoruz" dedi.