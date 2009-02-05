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Sağlık

Yapay ışık prostat kanseri riskini artırıyor

Yapay suni ışığa maruz kalmanın prostat kanseri riskini artırabileceği bildirildi.

05 Şubat 2009 02:00

Yapay suni ışığa maruz kalmanın prostat kanseri riskini artırabileceği bildirildi.

Amerikalı ve İsrailli bilim insanlarının yaptığı, Chronobioloy International dergisinde yayımlanan araştırma, gece yapay aydınlatmanın fazla olduğu ülkelerde prostat kanseri oranlarının da fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, yapay ışığın az olduğu ülkelerde hasta oranı 100 binde 66,77 iken, bu sayı orta dereceli yapay ışığın olduğu ülkelerde bundan yüzde 30, yüksek seviyede yapay ışığın olduğu ülkelerde ise yüzde 80 fazla.

Bilim insanları, yapay ışığa maruz kalmanın vücudun biyolojik saatini düzenlemekte önemli rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını azalttığı, dolayısıyla vücudun gece ve gündüzü şaşırdığı, ayrıca bağışıklık sistemini zayıflattığı tezini savunuyor.

Daha önce yapay ışık ve meme kanseri arasında bağlantı olduğu da ortaya konmuştu.

(AA)

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