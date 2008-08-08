Yapay göz üretimine doğru

ABD’li araştırmacılar görme engelli insanlara umut ışığı olabilecek bir buluşa imza attılar. İllinois Üniversitesi ve Northwest Üniversitesi’nden bilim insanları tamamen yapay bir göz bebeği üreterek gelecekte görüşü iyileştirme veya düzeltme adına önemli mesafe katettiler.



Nature dergisinin haberine göre doğal bir gözü andıran algılayıcı ve bağlı olduğu elektroniklerin oluşturduğu bir kamera sensörü, canlı bir sinire bağlandığında görme fiilini gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar, yapay gözün gözü görmeyen birine bu yeteneği kısmen kazandırabileceğini belirtiyorlar.



Gelecekte teknolojinin gelişimiyle birlikte insan gözünün gördüğünden daha net görüntüler elde edebilecek yapay gözlerin üretilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Tempo24