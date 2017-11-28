'Yansın Geceler' şarkısıyla tanınmıştı; Heijan gözaltına alındı

"Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom” gibi şarkıları olan Heijan ismiyle tanınan Doğan Tarda, 29 ilde aynı anda düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde aynı anda narkotik operasyonunda 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; gözaltına alınan 81 kişinin internet ortamında uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulundukları, ayrıca uyuşturucunun kullanım metotlarını anlattıkları ve bununla ilgili düzenek tarifleri yaptıkları belirtildi.

Heijan da gözaltında

Bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu tartmakta kullandıkları değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun İstanbul ayağında, Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın, Bonzai Bom gibi şarkıları seslendiren ve milyonlarca kişi tarafından Youtube üzerinden dinlenen Doğan Tarda’yı operasyon kapsamında gözaltına aldı. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.