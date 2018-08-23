Yannis Ritsos: Biz Türkleri Yunanistan'da Nazım Hikmet'i okuyarak tanıyoruz

Yunanistan'ın usta şairlerinden Yannis Ritsos'un “Bir Mayıs Günü Bırakıp Gittin Beni” adlı kitabı Kırmızı Kedi etiketiyle okurlarıyla buluştu. 1989 yılında Herkül Milas'a konuşan Ritsos, Türk okuyucuları için "Biz Yunanistan’da Türkleri nasıl tanıyoruz, nereden öğrendik? Nâzım Hikmet’i okuyarak. Onun çizdiği Türkleri tanıdık. Sonra Yaşar Kemal’in Türkiye’sini biliyoruz. Aziz Nesin’in insanlarını tanıdık. Böyle tanıyacağız birbirimizi böyle seveceğiz" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Çağdaş Yunan ve dünya şiirinin en büyük imzalarından Yannis Ritsos’un “Bir Mayıs Günü Bırakıp Gittin Beni” adlı kitabı Kırmızı Kedi etiketiyle okurlarıyla buluştu. Cevat Çapan’ın derleme ve çevirisiyle yayımlanan kitabın sonunda ise Herkül Millas’ın Yannis Ritsos ile 1989 yılında yaptığı röportaj yer alıyor.

Ritsos bu röportajında hiç bitmeyen Türk-Yunan ‘çatışması’na yine kendi üslubuyla, şiirin, kelimelerin gücüyle değinmiş. Herkül Millas’ın “Türk okuyucularımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusunu Ritsos “Dostluk ve sevgi, bu güzel şeyler nasıl sağlanır?” sorusuyla yanıtlamış. Ve eklemiş: “Birbirimizi tanıyarak bunu sağlayabiliriz kuşkusuz. Ve bunu en güzel bir biçimde yapacak olanlar sanatçılardır. Çünkü sanatçılar bir toplumu en güzel biçimde ortaya çıkarırlar, gösterirler. Birbirimizin ozanlarını okumalıyız örneğin. Biz Yunanistan’da Türkleri nasıl tanıyoruz, nereden öğrendik? Nâzım Hikmet’i okuyarak. Onun çizdiği Türkleri tanıdık. Sonra Yaşar Kemal’in Türkiye’sini biliyoruz. Aziz Nesin’in insanlarını tanıdık. Böyle tanıyacağız birbirimizi böyle seveceğiz.”