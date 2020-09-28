Yanmış hâlde bulunan cesedin, eski CHP'li ilçe başkanına ait olduğu tespit edildi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Düzelerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından bölgede inceleme yapıldığı sırada kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Durum polise bildirildi.

Polis ekipleri ilk incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderdi. Bulunan cesedin, 53 yaşındaki CHP eski Döşemealtı İlçe Başkanı Haluk Yalçın'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlatıldı.