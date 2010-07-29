Yanlış kanser teşhisi hayatını kararttı

T24- Kevser İnce'ye özel hastanede konulan yanlış kanser teşgisi hayatını darmadağın etti. Gazete Habertürk'te Tülay Şubatlı imzası ile yeralan haber şöyle;

Özel bir hastane, Kevser İnce’ye meme kanseri teşhisi koydu. Aldığı haberle yıkılan kadın depresyona girdi, nişanlısından ayrıldı. Ancak biyopsi sonuçlarının karıştığı ve Kevser İnce’nin kanser olmadığı ortaya çıktı. İnce, hastaneye 51 bin TL’lik tazminat davası açtı ANKARA’da yaşayan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu 29 yaşındaki Kevser İnce iş bulmak için İstanbul’a geldi. Göğsünde bir kitle olduğunu fark eden İnce, arkadaşının tavsiyesiyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan biyopsinin sonucunu öğrenmek için doktoru arayan genç kadın tambir şok yaşadı.

Genel Cerrah K., genç kadına kanser olduğunu, kanserin lenf bezlerine kadar yayılmış olabileceğini, bir an önce ameliyat olup memesinin alınması gerektiğini söyledi. Aldığı haberle dünyası başına yıkılan İnce depresyona girdi. 1.5 yıllık nişanlısından ayrılan genç kadın, tedavisini, yaşadığı Ankara’da yaptırmak isteyince ikinci bir şok yaşadı. İnce, İbn-i Sina Hastanesi’nde ameliyata alındı. Ancak ameliyat esnasında kanserli dokuya rastlamayan doktorlar doku örneği alıp ameliyatı hemen sonlandırdı. Yapılan incelemede genç kadının kanserli olmadığı anlaşıldı.



ABARTMAYIN!



Teşhisi koyan hastaneyi arayan genç kadın “Yanlışlık oldu. Biyopsi sonuçlarında bir hata olmuş. Barkodlar karışmış. Abartılacak bir durumyok. Kanser olmadığını için şanslısınız. Diğer hastanın göğsü alındı” yanıtını aldı. Bunun üzerine İnce, hastane hakkında 51 bin TL’lik tazminat davası açtı. İlk duruşmada hastanenin avukatları bir hata olduğunu kabul etti. Avukatlar laboratuvar görevlilerinin barkodları karıştırdığını ancak bu görevlilerin taşeron firma elemanı olduğunu ve bu yüzden de sorumluluğun hastanede olmadığını dile getirdi. Duruşma kasım ayına ertelendi.



‘Kendimi eksik gördüm’



“Doktorların umursamadığı durum benim hayatımı kararttı” diyen Kevser İnce, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “1.5 yıldır nişanlı olduğum erkek arkadaşımdan ayrıldım. Depresyona girdim. Bir göğsüm alınacağı için kendimi eksik bir kadın olarak gördüm. Ama doktorlar duyarsız davrandılar







