Yanlış ilaç dozunda mütalaa verildi: İki doktora 6 yıla kadar hapis cezası talebi

Bir doz verilmesi gereken ilacın 10 doz verilmesi sonucu yaşamını yitiren Miray bebek dosyasında 21 celsenin ardından savcılık mütalaası verildi. Savcı, Miray bebeğin tedavisini yürüten doktorlar Elvis Kraja ile Nurettin Onur Kutlu'nun tedbirsiz ve özensiz davrandığını belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Miray bebek, İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 5 Kasım 2015’te akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliğinden tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. 6 aylık bebeğe hastanede bir doz verilmesi gereken ilacın 10 doz verilmesi nedeniyle öldüğü öne sürüldü. Ölüme neden oldukları ileri sürülen doktorlar Elvis Kraja ile Nurettin Onur Kutlu hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan dava açıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda bebeğe verilen ilacın dozunun hatalı olduğu belirtildi

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dosyaya giren Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda da bebeğe verilen ilacın dozunun hatalı olduğu kaydedildi. Raporda, Dr. Kraja’nın ilaç dozu konusunda Dr. Kutlu’ya danışmadığından, Kutlu’nun tıbbi uygulama hatası olmadığı belirtildi. Yaklaşık 5 yıl süren davada duruşma savcısı mütalaa verdi. Savcı, Miray bebeğe uygulanan digoksin ilacının normal seviyeden daha yüksek uygulandığını, bebeğin ölümüne bu uygulamanın sebep olduğunu, sanık doktor Elvis Kraja'nın daha önce bu tedaviyi uygulamadığını kabul ettiğini, iki sanık doktorun tedbirsiz ve özensiz davranışları sonucunda bebeğin öldüğünü belirtti. Savcı iki doktorunda taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları mütaalaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi kabul ederek duruşmayı Haziran ayına erteledi.