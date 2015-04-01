Yanlış dizden ameliyat yapan doktordan savunma: Büyük olay değil, iki küçük kesiyle yapılan müdahale!

Profesör, menisküs ameliyatını yanlış dize yaptı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde sağ dizindeki rahatsızlığı nedeniyle menisküs ameliyatına giren 52 yaşındaki Nazmiye Varol, önce sağlam olan sol dizinden ameliyat edildi. Narkozun etkisi geçince Nazmiye Varol’un hatayı fark edip söylemesi üzerine doktorlar kadını ikinci kez ameliyat masasına yatırarak, bu kez sağ dizine de operasyon yaptı. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Erhan Yılmaz, hatayı kabul edip Varol’dan özür diledi. "İlk defa başımıza böyle bir olay geldi" diyen Yılmaz, "Büyük bir olay değil, iki küçük kesi ile gerçekleştirilen bir müdahale" diye konuştu.

Varol, doktor ve personel hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Elazığ’da Eğitim Araştırma Hastanesi’nde taşeron şirkette temizlikçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Nazmiye Varol, dizindeki rahatsızlık nedeniyle 20 Mart günü gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde MR’ı çekilip sağ dizinde menisküs olduğu saptandı. 23 Mart günü hastaneye yatırılan Varol, bir gün sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz, tarafından ameliyat edildi. Sabah girdiği ameliyatta verilen narkozun etkisi geçtikten sonra kendisine gelen Varol, menisküs teşhisi konulan sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiğinin farkına vararak, durumu doktorlara anlattı. Bunun üzerine Varol, yeniden narkoz verilerek aynı gün bu kez sağ dizinden ameliyat edildi.

Sol dizindeki menisküs nedeniyle yattığı hastaneden iki dizine de ameliyat yapılan Nazmiye Varol, ilk ameliyattan sonra narkoza alınmadan önce kendisine veya çocuklarına herhangi bir belge imzalatılmadığını, hatta çocuklarını aramak için telefonu açmasına bile izin verilmediğini öne sürdü. Varol şunları söyledi:

"Ameliyattan çıktıktan sonra fark ettim sağ dizimi değil, sol dizimi ameliyat etmişler. Ben kendime geldiğimde sordum, siz benim hangi ayağımı ameliyat ettiniz dedim. Bana, sol bacağımı ameliyat ettiklerini söylediler. ’Ama benim sağ bacağım rahatsızdı, sol bacağım değildi’ dedim. ’Neye dayanarak sol bacağımı ameliyat ettiniz?’ diye sordum. ’Ne MR var, ne de bir ağrım var sol bacağımla ilgili, hiçbir sorunum yok’ dedim. Bana, ’senin sol bacağın da kötüymüş şunu yaptık, bunu yaptık’ dediler. Benim sözlerim karşısında doktorlar konuştular, epey bir telaş oldular. Sonra geldiler daha kendime gelmeden ikinci bir anesteziye aldılar ve sağ bacağımdan beni ameliyat ettiler. Sabah saat 08.10’da girdim ve saat 13.30’da çıktım. Ben sol dizimde menisküs olduğunu bilmiyordum. Çünkü hiçbir şeyim yoktu. Hiç bir filmim yok, tahlilim yoktu. Neden ameliyat oldum, onu bile bilmiyorum. Doktorun biri geldi, ’Abla 5- 6 ay sonra önünüze farklı bir menisküs olarak gelecekti. Sol dizin çok kötüydü, kireçleme vardı. Yok bu vardı, şu vardı’ deyip durdu."

Prof. Dr. Yılmaz: Özür dileriz hata ettik

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Erhan Yılmaz’ın, ameliyat sonrası hata yaptıklarını ve bu yüzden kendisinden özür dilediğini anlatan Nazmiye Varol şöyle devam etti:

"Doktor, ’özür dileriz’ dedi. Yani bu özürle telafi edilecek bir şey değil. Belki benim dizim kapak ameliyatı olabilirdi, kesilme ameliyatı olabilirdi, kırık ameliyatı olabilirdi. Yani benim dizimi göz göre göre, bilgim ve isteğim dışında ameliyat ettiler. Nasıl böyle bir şey yaptılar? Doktorum Erhan bey geldi, ’Nazmiye Hanım çok çok özür dilerim. Ben gittim ameliyathaneye senin sol dizini boyamışlardı. Ben de hemen ameliyata başladım’ dedi. ’Başladığın zaman benim başucumda dosyam var, MR’ım var, bilgilerim var, neden onlara bakmadan, sol dizimi ameliyat ettiniz’ Erhan Bey dedim. Erhan bey de, ’Böyle bir yanlışlık yaptık özür dileriz, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin’ dedi. Bu grup çalışması nasıl bir şeydir, ben anlamadım. ’O dizin kötüydü, daha kötü olacaktı, ya da 3- 5 ay sonra menisküs olacaktı, yok yırtığı vardı’ dediler. Tamam yaptın ama senin elinde MR yok, sen nasıl yaptın bunu? Neye güvenerek beni hemen ikinci bir anesteziye aldın? Belki ben o ameliyattan çıkamayacaktım. Nasıl cevap vereceklerdi çocuklarıma? Ben orada zaten narkozdan uyanmamışım bir imzam yok, çocuklarıma sorulmadı, tekrar beni ikinci bir anesteziye aldılar. İmza alınmadan ikinci bir ameliyata girdim. Ameliyata girmeden çocuklarıma, ablama haber vermek için bir telefon istedim onu bile vermediler."

Savcılığa şikayet etti

Tüm bunlar yaşanırken çocuklarının ameliyathane önünde merakla beklediğini ve onlara herhangi bir bilgi verilmediğini savunan Varol, bu skandalı yargıya taşıdığını anlattı. Yaşadıkları ile ilgili Fırat Üniversitesi Hastanesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Varol şöyle konuştu:

"Yargıya gittim, şikayetçi oldum. Yargıya güveniyorum. Adalet yerini bulacak. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Bu yanlışlar bir şekilde durdurulmalı. Bu yanlışlığı kim yapmışsa faturasını ödemeli. Bu ameliyat büyük bir ameliyat da olabilirdi. Nasıl bir şeydir hiç anlamadım. Bazen duyuyorduk böyle şeyleri, şaka gibi geliyordu. Ama yaşayan bunu biliyor, hala üstümden atamadım."

Ameliyatı yapan profesör, asistanları suçladı

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Erhan Yılmaz, artroskopik cerrahi yönteminin tanı amaçlı olarak kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Söz konusu hastamızı araştırma görevlileri ameliyata hazırlamışlardı. Üniversitelerdeki sistemler zaten böyle işler. Araştırma görevlileri vakaları ameliyata hazırlarlar, bize haber verirler. Biz ameliyata gireriz. Bu hastamızda da böyle olmuştu. Hasta ameliyata hazırlanmış, söz konusu ameliyat yapılacak dizi boyanmış, hazırlanmıştı. Ben de artroskopik cerrahi ile dizine girdim ve diz oldukça kötüydü, temizleyip ameliyattan çıktım. Ameliyattan sonra hasta ameliyat edilecek olan dizinin sağ dizi olduğunu söyledi. Özür diledim, sonra sağ dizindeki ameliyatı da gerçekleştirdik. Her iki dizindeki menisküs yırtıkları temizlendi. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Büyük bir olay değil, iki küçük kesi ile gerçekleştirilen bir müdahale."