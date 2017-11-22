Yanlış ayakkabı seçimi diz ve kalça kireçlenmesine neden oluyor

KAYSERİ, (DHA)- ORTOPEDİ ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halıcı, diz ve kalça ağrılarına değinerek, \"Bilinçsizce yapılan spor, diz çökerek yapılan temizlik, ağır aktiviteler ve uzun süre yanlış ayakkabı kullanımı, kireçlenmenin nedenleri arasında yer alıyor\" dedi.

Kayseri Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halıcı, kireçlenmenin en çok kalça ve dizleri etkilediğini söyledi. Prof.Dr. Halıcı, insan vücudundaki tüm eklemlerde görülen kireçlenmenin, en sık kalça ve diz bölgesini etkilediğini vurgularken şöyle dedi:

\"Eklem kıkırdağının yapısında deformasyon, aşınma ve incelme sonucunda ortaya çıkan bu sorun, kıkırdağın altındaki kemik dokusunda değişikliklere ve eklem kenarında çıkıntılara neden olmaktadır. Özellikle 40 yaş üstü bireyleri etkileyen kalça ve diz kireçlenmesi, gençlerde de görülmektedir. Halk arasında ‘İltihaplı romatizma’ olarak bilinen ve yaşa bağlı olmayan kalça kireçlenmesi de ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlık, çocukluk ve ergenlik dönemi ile gençlik çağında geçirilen çeşitli travmalar sonucunda kendini gösterir. Altta yatan bazı hastalıklar bu hastalığın seyri açısından önemlidir. Örneğin iyi tedavi edilmemiş kalça çıkığı ve ikincil olarak diz kireçlenmeleri, hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.\"

Kalçadaki hasar arttıkça ameliyatın gerekli olabileceğini vurgulayan Prof.Dr. Halıcı, kalça bölgesindeki kireçlenmenin, hareketli ve oynak eklemin yüzeyindeki kıkırdakların tahrip olmasıyla ortaya çıkarak kendisini ağrıyla belli ettiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Halıcı, şöyle konuştu:

\"Hastalığın başlangıcında bu ağrı istirahatle kendiliğinden geçer. Ancak hastalığın ilerleyen aşamalarında kıkırdaktaki hasarın artması nedeniyle istirahat yeterli olmaz. Bu dönemde hafif düzeyli ağrı kesiciler kullanılması gerekmektedir. Hastalığın daha ileri aşmasında ise kıkırdaktaki deformasyon artmakta, daha ağır düzeyli ilaçlarla ağrı kontrol altına alınmaktadır. Bir sonraki aşamada ise artık ilaçlar, ağrıya çare olmaz. Fizik tedavi uygulamaları ve kalçaya yapılan enjeksiyonlar sonrasında hastalığın son aşamasında cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir.\"

Kalça kireçlenmesinin diz ağrısı ile kendini gösterdiğini söyleyen Prof.Dr. Halıcı, \"Kalça kireçlenmesinin teşhisinde ağrının kaynağının doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu sorun nedeniyle rahatsız olan birçok kişi, kalça değil de diz ağrısı nedeniyle ortopedistlere başvurmaktadır. Kalçadaki kireçlenme sorununun neden olduğu ağrının genellikle dize vurması sonucunda bu hastalık teşhis edilmektedir. Kalçada kemik kangreni ve yumuşak dokuları etkileyen hastalıklar ile bel kaynaklı ağrılar da kalça bölgesinde ağrıya neden olabilmektedir. Bu ağrıların kireçlenme sorunu ile ilgisi genellikle bulunmamaktadır. Kireçlenmeye bağlı ağrılar kasığın ön tarafında ağrı şeklinde kendini gösterirken, kalçanın arka kısmındaki ağrıların büyük kısmı bel bölgesi kökenli ağrılar olmaktadır\" diye konuştu.

Eklemlerin kötü ve dikkatsiz kullanılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Halıcı, şöyle devam etti:

\"Diz bölgesindeki kireçlenmenin en önemli sebebi genetik yatkınlık, aşırı kilo ile kötü ve dikkatsiz aktivite yapılmasıdır. Yükü dizleri ile kaldıran meslek grupları ile ısınmadan bilinçsizce yapılan spor ve uzun süre yanlış ayakkabı kullanımı sonucunda bu sorun ile birlikte ayak ve ayak bileği problemleri ortaya çıkabilmektedir. Kireçlenme dizin iç bölümünde ya da diz kapağında görülmektedir. Diz bölgesindeki kireçlenme sonucunda hastanın bir süre sonra merdiven inip çıkması ve oturup kalkması zorlaşır. Kireçlenme deneniyle hareket kabiliyeti düşer. Hastalar, bu sorun nedeniyle eklemlerinden gelen çıtırtı sesinden rahatsız olmaktadır. Menüsküs yırtığı ya da eklem faresine bağlı gelişen diz kilitlenmeleri sonrası oluşan ani düşmeler kalça kırıklarının nedenidir. Kalça kırıkları, yaşlı hastalarda hayati tehlikesi olan bir yaralanmadır. Güncel gıda takviyeleri ve alternatif tıp uygulamalarıyla kireçlenme süreci yavaşlatılmaktadır. Hastalık tablosu ilerleyip son aşamaya geldiğinde ise, cerrahi sonucu yerleştirilen eklem protezi çözüm olmaktadır. Gerek diz gerekse de kalça kireçlenmelerinde son aşamada yapılan kalça ve diz protezleri ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat sonrası ertesi gün hastalar koltuk değnekleriyle yürütülmekte ve 3-5 günlük hastane süreci sonrası taburcu edilmektedir.\"

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