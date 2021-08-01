Yangınların önüne geçilebilir mi, hasar nasıl azaltılır?

Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınları gündeme oturdu. 80'den fazla noktada oluşan alevlerin büyük çoğunluğu kontrol altına alındı. Peki, gelecekte bu yangınlar önlenebilir mi? Zarar nasıl en aza indirilir?

28 Temmuz Çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen görüntülerle yangınlar Türkiye'nin gündemine girdi. Bölgede henüz kontrol altına alınamayan alevler beş kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Bunun yanında onlarca hayvan hayatını kaybetti, evler yandı, ağaçlar kül oldu.

Antalya'nın ardından Muğla'dan, İzmir'den, Adana'dan ve pek çok şehirden de benzer haberler geldi. Peki, Türkiye'nin yangın karnesi nasıl? Yangınların sayısı yıllar geçtikçe artıyor mu?

2020'de son 13 yılın zirvesi görüldü

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında 3 bin 399 orman yangını çıktı, 20 bin 971 hektar alan zarar gördü. Bu, son 13 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Yangın ekolojisi uzmanı İsmail Bekar

2021 yılının mevcut verileri henüz açıklanmadı. Ancak yangın ekolojisi uzmanı İsmail Bekar'a göre yangınların haberlerde sıkça yer alması, yangın sayısının arttığı anlamına gelmiyor. Bekar, "Yangınlar dün de vardı, geçen sene de vardı. Şu anda bu gündem olduğu için çok ciddi bir şekilde haber yapılıyor ve insanlar da bir anda her yerin yandığını zannediyor" dedi.

Yangınlar neden çıktı?

Çıkan yangınların nedeni de tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan araştırmaların sürdüğünü, sabotaj dahil bütün ihtimallerin üzerinde durulduğunu ifade etti.

İklim ve su politikaları araştırmacısı Gökçe Şencan, yaz mevsiminde Akdeniz iklimi görülen bölgelerde yangınların olağan olduğunu belirtti. İsmail Bekar da Akdeniz'de sıcak ve kurak havalarda en ufak bir kıvılcımın büyük yangınlar doğurabileceğini aktardı. Bu nedenle, "Bu kadar yangın çıkıyorsa kesin sabotajdır" yaklaşımının doğru olmadığını ifade etti.