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Yaşam

Yangında zarar gören hayvanlar için 100 bin dolar bağışladı

Sandra Bullock, California'daki büyük yangından zarar gören hayvanların tedavisi için 100 bin dolar bağışta bulundu

13 Kasım 2018 22:17

Ünlü oyuncu Sandra Bullock, büyük California yangınında zarar gören hayvanların korunması için 100 bin dolarlık bağışta bulundu.

Yardım bağışları yapmaktan kaçınmayan 54 yaşındaki ABD’li oyuncu, California’daki büyük yangından zarar gören hayvanların tedavisi için 100 bin dolar bağışta bulundu. 

Geçen ay iki köpeği birden ölen Bullock, başka hayvanların hayatını korumak adına Ventura İnsani Yardım Topluluğu’na bağış yaptı. 
Yardım topluluğundan yapılan açıklamada, “Hayvanları Hill ve Woolsey yangınlarından kurtarma çabamız Sandra Bullock’un ilgisini çekmiş ve destek olmak için bize ulaştı” denildi.

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