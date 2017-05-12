Yangında 50 hektarın yandığı Sürmene'ye Orman Köşkleri!

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Çamburnu'nda inşaatına devam edilen Orman Köşkleri'ne dikkati çekti.

Sürmene'de 8 Ocak'ta çıkan orman yangını gündem yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Katar Emiri'ni yangından kısa bir süre önce bölgede gezdirerek bölgenin doğal güzelliklerini göstermesi, muhalefet tarafından eleştirilmişti.

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Sözcü gazetesinden Hatice Özen'in haberine göre, Sürmene Çamburnu’nda Orman Köşkleri hızla yükseliyor. Orman Köşkleri’nin bu kadar tepki çekmesinin nedeni ise doğa ve kültür zenginlikleri ile eşsiz olan bölgede heyelan ardından nedeni bilinmeyen bir yangın çıkması. Yangından bir hafta öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tesadüfen buradaki doğal güzellikleri göstermek amacıyla havadan Katar Emiri’ni gezdirmesi ise çok tartışılmıştı.

CHP’li vekil Haluk Pekşen ise sosyal medya hesabında Çamburnu’nda yapılan Orman Köşkleri’ne dikkati çekti ve şu fotoğrafları paylaştı.

Pekşen mesajında "Ocak ayında orman yahgını çıkan ve 50 hektar alanın yandığı sürmene Çamburnu’nun son hali" yazdı.

Çamburnu'da yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangında 250 yılda yetişen sarıçamlar yok olmuştu. Bölge Türkiye'nin deniz seviyesine inen iki sarıçam alanından birisi olarak biliniyor. Yangının ise 7 ayrı noktadan çıktığı biliniyor ancak piknikçiler nedeni ile mi yoksa sabotaj nedeniyle mi çıktı, bilinmiyor.

Emir'den turizm bölgesine yoğun ilgi

18 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’a gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile bölgede kış turizmi yapılabilecek alanları helikopterle havadan incelemişti. Emiri havaalanında karşılayan Erdoğan helikopter turunun ardından Trabzon Sürmene’nin doğal güzelliklerine hayran kalan Emiri makam aracına alarak oteline kadar bırakmıştı.

CHP'li Yarkadaş: Emir'e yatırım alanı mı açılıyor?

CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş, Sürmene’de yanan ormanın Erdoğan’ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği yer olduğunu yazdı. Paylaşımın ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Veysi Eroğlu da yanan ormanların bir yıl içinde yeniden ağaçlandırıldığına dair bir paylaşımda bulunmuştu.

Yarkadaş Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde çıkan ve yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu orman yangınına ilişkin iddiasını “Trabzon Sürmene'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor… Emir'e yatırım alanı mı açılıyor?” tweeti ile dile getirmişti.

Orman Bakanı'ndan anında cevap

Bu iddialara kendi sosyal medya hesabından yanıt veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise AKP hükümeti döneminde “Yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez” diyerek tartışmaya katıldı.

Altıok'tan soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, Anayasa tartışmaları ile iyice ısınan siyasetin gündemi arasında Sürmene yangınını TBMM’ye bir soru önergesi ile taşıdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde Altıok şu soruların yanıtını istedi;

1. Yangın yedi ayrı yerde, aynı anda nasıl çıktı? Yangının bölgede bulunan Katı Atık Tesisi ile bir ilgisi var mıdır? Katı atık tesisinde yapılan çalışmalardan yangının çıkma ihtimali nedir?

2. Aynı bölgede bulunan Katı Atık Tesisine ek olarak planlanan ve 3 gün önce ÇED raporu yayımlanan “Katı Atık Düzenleme Projesi Ek Lot Projesi” gerekli olan alanın açılmasıyla yangın arasında bir bağlantı bulunmakta mıdır?

3. Trabzon Akyazı Şenol Güneş Stadı’nın açılacağı gün, Katar Emiri'nin Trabzon'a gelmesi, helikopter ile bölgeyi dolaşması Trabzon dağlarında “otel hayalleri” kurmasıyla bu yangının bir ilişkisi bulunmakta mıdır?

4. Yangının çıktığı bölgede herhangi bir arazi satışı ve kiralamasına dair herhangi bir çalışmanız var mıdır? Bu bölgede Katarlıların beş yıldızlı otel yapacağı iddiaları doğru mudur?

5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Sürmene Çamburnu milli Parkı için “nature park” gibi projeler planlanıyordu, bu projenin yangınla ilişkisi var mıdır?

6. Yangın karşısında Bakanlığınız neden bu kadar çaresiz ve seyirci kalmıştır? Bölgede yangın olasılıklarına dair aldığınız önlemler nelerdir? 2002 yılından bu zamana kadar hangi bölgelerde, kaç hektarlık ormanlık alan yangın nedeniyle yok olmuştur?