'Yandex'in bizden faydalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Google Chrome'un baş mühendisi Wieland Holfelder, Google + üzerinden gerçekleştirilen Hangout (video konferansla) Chrome hakkında merak edilen konuları Türk gazetecilere paylaştı. Holfinder, Yandex'in başlattıkları açık kaynaklı projeden doğduğunu ve kendilerinden faydalanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Telnoloji dünyasına dört yıl önce sunulan ve kısa sürede kendisine güvenilir bir yer edinen Chrome, adını bol para ödülü dağıttığı hacker yarışmalarıyla duyurmuştu.

Holfelder, rekabeti olumlu bir faktör olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, Türkiye piyasasında hızla büyüyen Yandex’in de kendi altyapılarını kullandığını belirtti.

Holfelder, gazetecilerin sorularını almadan önce bir sunum yaparak Chrome’un özelliklerini ve amacını anlattı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Holfinder, Chrome’un güvelik stratejisi hakkında ntvmsnbc’ye açıklama yaptı.

Müfit Yılmaz Gökmen'in ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre;



'Çekirdeğimiz ekiplerden oluşuyor'



Ben Chrome’un yazılım mühendisliği direktörü olarak görev yapıyorum. Bunun yanı sıra Avrupa ve Rusya’da önemli ekiplerimiz var. Münih’teki iletişim ekibi, gizlilik gibi konularla ilgileniyor. Moskova’da Chrome tabanlı işletim sistemleriyle, St. Petersburg’da ise geliştirici araçları üzerinde çalışan bir ekip var.

Chrome hayata geçeli sadece dört yıl oldu. Küresel olarak baktığınızda bu çok kısa bir süre. İnternetin geçirdiği evrimi gözden geçirdiğinizde, Chrome’un öncesindeki ve sonrasındaki dönem arasında önemli bir fark var.



'Wındows' bağımlıydık'



Chrome’un amacı, kullanıcılarımızın interneti daha hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde tecrübe etmesi. İnternetin geçmişine bakarsanız, uygulamaların internetin hızına ve kendisine uyum çekmekte hep zorlandığını görürüz.

Dört yıl önce biz farklı bir tarayıcı sunmak ve tüm işlemlerin tek bir ekranda yapılabilmesini istedik. İnternet tarayıcısı, bilgisayarın birçok uygulamasından biriydi. E-mail atmak, bankacılık işlemleri gerçekleştirmek, alışveriş yapmak için başka uygulamalar kullanmak zorundaydınız.

'Windows’un ilk versiyonu yüzünden zorluk çekiyorduk'

İnternetin ilk zamanlarında hepimiz Windows’un ilk versiyonu yüzünden zorluk çekiyorduk. Eğer bir uygulama çökerse, Windows’taki diğer uygulamalarda onunla beraber çöküyordu. Chrome, interneti daha kolay, daha hızlı, daha güvenli bir hale getirdi. İnternete nerede olursanız olun, her yerde bağlanma şansına eriştiniz.

Android, iOS, Linux, Windows gibi tüm işletim sistemlerinde çalışıyor. Tek bir Chrome sayfası üzerinde tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. İnternette yer alan tüm uygulamaları çalıştırabiliyorsunuz.



'En önemli olan faktör hız'



En temel özellikler bizim için çok önemli. En önemli olan faktör hız. İnternet ilk hayata geçtiğinde bugüne kıyasla çok yavaştı.

İnternetin gelişmesi adına rekabetin iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Sınırlarımızı zorlamaya çalışıyoruz. Java script motoru olsun, HTML5 içerikleri olsun, yazılım geliştiricilere yardımcı oluyoruz.



'Chrome adres ismini tamamlıyor'



Rakiplerimiz hız konusunda bize yetişmeye çalışıyor. V8 (JavaScript Engine) erişmek istediğiniz yere çok daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Siz adresi yazdığınız esnada V8 sayfayla erişim kurmaya başlıyor. Siz adresin ismini yazarken Chrome adres ismini tamamlıyor.

Chrome’un sahip olduğu omnibox (adres çubuğu) yokken birçok çubukla uğraşmak zorunda kalıyordu. Arama çubuğu, URL çubuğu ayrı ayrı yer alıyordu. Şimdi omnibox’a adres girebilir veya arama yapabilirsiniz.

Hız gerçekten çok önemli. En hızlı tarayıcıya sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz ve Münih’teki ekip bu öncelikten sorumlu.



Chrome adı nereden geliyor?



Bu ad Chrome’un basitliğini ifade ediyor. Tarayıcımıza Chrome adı verdik çünkü o aslında Chrome’dan başka bir şey değil. Çok basit ve tasarımı basit... Chrome, her zaman rakiplerinden iyi olmaya ve daha basit olmaya çalışacak.



'Güvenliğinizi delmek isteyen birçok hacker var'



Holfelder, Chrome’un özelliklerini anlattığı kısa sunumda, belli başlıklar altında bilgi verirken, tarayıcı güvenliğinin önemini vurguladı:

‘Güvenlik çok önemli bir husus. Bilgisayarlara yönelik en büyük tehdit tarayıcınızdan geliyor. Tarayıcı güvenliği hem sahip olduğunuz verilerin hem de internetin güvenliği için çok önemli. Güvenliğinizi delmek isteyen birçok hacker var. Chrome’un çok sayıdaki güvenlik içeriği bugüne kadar birçok şirket ve devlet kurumu tarafından kabul edildi.’



'GISA Alman toplumunu bilinçlendiriyor'



Bu kurumlardan en önemlisi Almanya Enformasyon Güvenlik Bakanlığı (GISA). Bu kurum Alman toplumunu bilişim teknolojileri alanındaki tehditlere karşı uyarıyor, bilinçlendiriyor. Alman halkı kullanmaları gereken şifrenin neye benzemesi gerektiği gibi konularda bilgilendiriliyor, güvenlik açıklarına karşı hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

GISA, bu yıl başlarında (Şubat 2012) Alman halkına internet tarayıcısı olarak Google Chrome kullanmalarını önerdi. Bu, bizim için çok büyük bir başarı.



'Chrome, riskli sitelere karşı sizi uyarıyor'



Chrome, internette güvenlik içinde sörf yapabilmenizi sağlıyor, riskli sitelere karşı sizi uyarıyor. Gizlilik konusunda da Chrome sitelerin yerel veri tabanlarını koruyarak öne çıkıyor. Bu içeriğimiz o kadar başarılı ki, bizden başka tarayıcılar da benimsedi ve biz onlara bu konuda yardımcı olduk.’

Sandbox, her sayfanın kendi işlemini yürütmesini sağlıyor. Flash player arızalarını sanbox sayesinde azaldı. Eğer flash player’da sorun yaşasanız bile, tarayıcınıza zarar gelmiyor. Zamanla bu sorun daha az gündeme gelecek.

Holfinder, sunumunun ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı:

Tarayıcı ve içerik kalitesinin çok arttığından bahsediyoruz ama hala üst düzey uygulamalar bulunduğunu söyleyemeyiz. Demo amaçlı olmanın ötesine giden uygulamalar ne zaman göreceğiz?



'Projeleri zorlamamıza gerek yok'



Bu konuda size katılmıyorum. Birçok web sitesi hala HTML5 kullanıyor. Dolayısıyla her türlü içerik ve uygulama için hazır değiller. İnternette bugün çok fazla uygulama var. Birçoğu üzerinde de deneyler yapıyoruz. Öfkeli Kuşlar oyunu bunlara harika bir örnek. HTML5 gelişecek, daha hızlı olacak ama zaten iyi bir noktadayız.

Chrome çevrim dışı da çalışabiliyor. İnternet bağlantısı yokken müzik dinleyebiliyorsunuz mesela. Kullanacağınız ve geliştirilmesini istediğiniz uygulamalar aslında kullandığını uygulamalara bağlı. İnsanlar sürekli internete bağlı olmak ve daha fazla uygulama kullanmak istiyor. Projeleri zorlamamıza gerek yok. Şu an iyi bir çizgideyiz.

Fransız güvenlik şirketi Vupen’in elinde Chrome’u etkileyebilecek güvenlik açıkları bulunduğunu ve bunları istihbarat birimlerine sattığını biliyoruz. Bu konuda bir çalışmanız var mı?

Chrome açık ve şeffaf bir kaynak. Projelerimizi açık tutarak gelişmelerinde ve düzeltilmelerinde herkesin katkısı olsun istiyoruz. Bu, bizce Chrome’u güvenli kılmak için en iyi yöntem.

Bazı firmalar Chrome ve diğer tarayıcılardaki açıkları görüyor ve bunları ifşa ediyor. Bunun iyi bir şey olduğunu söyleyemem. Google, açıkların kapatılması için ödül sistemine sahip. 1 milyon dolara kadar ödül dağıtıyoruz. Eğer bir açık bulursanız bir bildirin ama kamuya ifşa etmeyin, bu yararlı bir şey değil.

Google kısa süre önce iki güvenlik şirketi Zynamics ve VirusTotal’i satın aldı. Bu hamlenin arkasındaki strateji nedir?

'Amacımız interneti daha güvenli bir yer haline getirmek'

Alman merkezli olan Zynamics, tarayıcıların güvenliğini artırmak, zararlı siteleri tespit etmek için çalışıyor. VirusTotal’da güvenlik sağlamak için çalışan bir diğer firma. Amacımız açık platform olan Chrome’a herkesin katkısını sağlamak, interneti daha güvenli bir yer haline getirmek.

Chrome kullanıcıları Türkiye’de artıyor ancak Yandex’te gücünü artırıyor. Rekabet hakkında ne düşünüyorsunuz?



'Yandex'in Chrome’dan fayda sağlaması hoşumuza gidiyor'



Rekabeti seviyoruz. İnternete daha fazla rekabetin girmesini istiyoruz. Yandex, Google’ın açık platform projesine dayanıyor. Bence yaptığımız proje interneti daha güvenli ve hızlı kıldığı gibi kullanıcı sayısını da artırdı. Açık platform yararlı bir şey ve rakiplerimizin Chrome’dan fayda sağlaması hoşumuza gidiyor. Rekabet, teknolojiyi daha iyi kılmak için kullanılmalı.

Flash player sorunları Chrome’da devam ediyor. Ne zaman bu sorun ortadan kalkacak?



'Güncellemelerle tarayıcılar zamanla flash’e alışıyor'



Bu sorunu Sandbox azalttı ama hala kendi çalışmalarımızla, Adobe ile yaptığımız çalışmalarla tamamen gidermeye çalışıyoruz.

Bir HTML5 sitesinde flash olmadan video izleyebiliyor, içeriklerden yararlanabiliyorsunuz. HTML5, flash player sunulduğunda henüz bu teknolojiye hazır değildi. Tarayıcılar da hazır değildi. Ancak güncellemelerle tarayıcılar zamanla flash’e alışıyor ve HTML daha iyi bir hale geliyor.

Microsoft da zaman zaman güvenlik açığı sıkıntısı yaşıyor ama sizinki gibi bir ödül sistemine sahip değiller. Size neden?

Bunun cevabı çok basit. Windows açık bir platform değil. Kapalı bir üründe sorunların giderilmesi için dışarıdan da yardım alamazsınız. Geleceğin açık kaynaklı internet tarayıcılarına ait olmasını umuyoruz.