Yandex ve Uber arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

Rus internet devi Yandex NV, Uber Technologies Inc. ile Rusya’daki ortak girişimleri olan gıda dağıtım ve sürücüsüz araçlardaki payını 1 milyar dolarlık bir anlaşma ile artıracağını duyurdu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, her iki şirket de yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşmayı onayladı.

Yandex, araç çağırma ve araç paylaşımı işlerini ortaklaşa yürütmeye devam edeceğini ve Yandex'in ek yüzde 4,5'lik hisse alımı ile toplam hissesini yüzde 71'e çıkaracağını belirtildi.

Yandex, Yandex.Taxi'yi içeren MLU araç çağırma ve araç paylaşım ortak girişiminin yeniden yapılandırılması ile Uber'in hissesinin yüzde 33,5'ten yüzde 29'a düşeceğini kaydetti.

Ortak yapılan açıklamada, "Anlaşmanın bir sonucu olarak Yandex, hizmetlerin daha sıkı entegrasyonu ve yönetim süreçlerinin basitleştirilmesi yoluyla hızla büyüyen e-ticaret ve gıda teknolojisi pazarında iş geliştirme hızını artırmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.