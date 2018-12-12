'Yandex, Türkiye'deki askeri tesislerin yerlerini ifşa etti' iddiası

Yandex'in harita servisinin, buzlama tekniği ile Türkiye ve İsrail'deki bir dizi askeri tesisin yerini ifşa ettiği iddia edildi. Yandex'ten konuya dair yapılan açıklamada ise şirketin Türkiye'de sunduğu tüm hizmetlerin Türk mevzuatı ve yargı kararları ile uyumlu olduğu belirtildi ve "Bu kapsamda, kurum ilkemiz olarak her ne olursa olsun Türk yasalarına ve Türk yargısına ticari menfaatlerin önünde yer vermekteyiz. Türkiye'deki ilgili makamlar ile de her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımızı belirtmek isteriz" dendi.

Sputnik Türkiye'nin aktarımına göre, hem kamu hem de politikacılar için bilimsel araştırmalar yapan Amerikan Bilimciler Federasyonu'ndan (FAS) Matt Korda, Yandex'in harita servisinin, Türkiye ve İsrail'deki 300'den fazla askeri tesisin yerini, buraları buzlayarak ifşa ettiğini yazdı.

Haritalarda buzlanarak gösterilen bu tesislerden birçoğunun bilinen yerler olduğunu belirten Korda, buzlanarak gösterilmelerininse bu yerlerin askeri bir işlevinin olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

"Yandex'ten ulusal güvenliğimizi riske edecek bölgeleri haritada buzlamasını istemişiz..."

Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kaplanoğlu da, Twitter hesabından FAS'taki yazıyı paylaşarak, "Yandex'ten ulusal güvenliğimizi riske edecek bölgeleri haritada buzlamasını istemişiz. ama diğer haritalarda buzlanmadıklarından elde ettiğimiz sonuç askeri, istihbari tüm yapıların nerede olduğunu açık etmek olmuş" yorumunda bulundu.

​Ayrıca Yandex.Haritalar'da buzlanarak verilen bu yerleri, Google'ın harita servisinin verdiği görüntülerle karşılaştırdığını söyleyen Korda, hava üsleri ve sığınakların da aralarında olduğu birçok tesisi belirleyebildiğini belirtti. Bu tesisler arasında İsrailli istihbaratçıların Tel Aviv'deki bir üssü ile İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve İncirlik Üssü de bulunuyor.

Diğer taraftan Yandex'te bu tesislerin Türk askeri yetkililerin isteği üzerine buzlanarak verilmiş olabileceğini belirten Korda, askeri tesislerin yerlerinin bu biçimde gizlenmesini pek iyi bir fikir olduğunu düşünmediğini, çünkü bunun tesislerin daha çok ilgi çekmesine sebep olduğunu söyledi.

Araştırmacı Korda, Yandex'in haritalar servisinin verdiği görüntülerde bu derece buzlanmış bir Rus askeri tesisi bulamadığını da ekledi.

Yandex: Türk yasalarına ve Türk yargısına ticari menfaatlerin önünde yer vermekteyiz

Yandex'ten konuya dair yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"12 Aralık 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yer verilen haberde, Yandex Haritalar üzerinde Türkiye'deki bir dizi askeri tesise buzlama tekniği uygulandığı belirtilmiştir. Haberin ifade edilme şekli ve başlığı, Yandex'in harita servisiyle ilgili yanlış bir izlenim oluşturmaktadır.

Yandex'in Türkiye'de sunmuş olduğu tüm hizmetler Türk mevzuatı ve yargı kararları ile uyumludur. Bu kapsamda, kurum ilkemiz olarak her ne olursa olsun Türk yasalarına ve Türk yargısına ticari menfaatlerin önünde yer vermekteyiz. Türkiye'deki ilgili makamlar ile de her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımızı belirtmek isteriz."