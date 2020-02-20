Yandex, afet toplama alanlarını göstermeye başladı

Geçtiğimiz 26 Eylül’de yaşanan İstanbul depreminin ve can kayıplarına yol açan 24 Ocak’taki Elazığ depreminin ardından harekete geçen Yandex, hem İstanbul’u hem de Türkiye genelini kapsayan bir çalışma yaparak deprem toplanma alanlarını veri tabanına ekledi.

Türk İnternet'in haberine göre deprem gibi doğal bir afet sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma yerleri, Yandex Navigasyon’un arama sayfasında özel bir kategori olarak yer alıyor. Kullanıcılar toplanma yerlerinin listesini görerek, en yakındakini görüntüleyebiliyor ve isterse bu noktaya rota oluşturabiliyor.

Çevrimdışı haritalarla internet erişimi yokken de ulaşmak mümkün

Bunun dışında Yandex Haritalar uygulamasında veya web servisinde de "toplanma alanları" arama sorgusu ile tüm lokasyonların bilgisine erişim sağlanabiliyor. Yandex Navigasyon’un "çevrimdışı haritalar" özelliği sayesinde, internet erişiminin olmadığı anlarda da toplanma alanlarına erişim mümkün oluyor. Kullanıcılar internet erişiminin olduğu herhangi bir anda Yandex Navigasyon’un menüsünde yer alan "haritaları indir" özelliği ile "çevrimdışı haritaları" indirebiliyor ve istediklerinde çevrimdışı olarak da rota oluşturabiliyor.

Yandex, bu proje ile olası bir afet durumunda kullanıcıların hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşmasını sağlıyor. FAD tarafından toplanan ve yerel yönetimler ile belirlenen verilerden faydalanılarak oluşturulan bu çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de çalışıldı.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aylarda yaşanan İstanbul ve Elazığ depremlerinin ardından, güncel toplanma alanları bilgisine erişimde genel bir zorluk yaşandığı dikkatimizi çekti. Bu tarz afet durumlarında Harita ve Navigasyon uygulamalarımız ile kullanıcılarımızın bu bilgilere hızlıca ulaşabileceğini belirledik. İlgili kurumlarla başarılı bir iş birliği sonucunda bu verileri haritalarımıza işledik ve Yandex Navigasyon’un arama sayfasında da özel bir ‘Toplanma Alanları’ kategorisi açtık. Kullanıcılarımız önlem amaçlı olarak, kendilerine en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilir, dilerlerse ‘Yerlerim’ sekmesine kaydedebilir veya yakınları ile paylaşabilirler. Ayrıca kullanıcılarımız en yakındaki toplanma alanlarını internet erişimi problemi yaşansa bile ‘çevrimdışı haritalar’ özelliğimiz sayesinde görebiliyor olacak."