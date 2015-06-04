Yanardağ patlamasının ardından Fukushima’da nükleer yakıt maddesi sızıntısı 200 kat arttı

29 Mayıs’ta Japonya’da Sakurajima ve Shindake yanardağlarının harekete geçmesinin ardından Fukushima Daiichi Santral Limanı deniz suyunda yapılan ölçümlerde rekor düzeyde radyoaktivite saptandı.

Numune bölgelerinden alınan örneklerdeki radyoaktivitenin normalin 200 katı olduğu bildirildi ve bunun şimdiye kadar 11 farklı bölgeden alınan numunelerde saptanan en yüksek konsantrasyon olduğu belirtildi.

NHK, 30 Mayıs, 2015: Santral limanında rekor seviyede radyoaktivite

Fukushima Daiichi Nükleer Santral operatörü, işletme limanında yapılan ölçümlerde rekor seviyede radyoaktif sızıntıya rastladıklarını söyledi. Ölçümlerde litre başına 22.000 bekerel beta ışın yayıcı madde saptandığı ve bu seviyelerin bir sızıntıya bağlı olduğu belirtti.

Daha önceki ölçümlerde kanal litre başına 6.600 bekerel ölçüm veriyordu. Bu son ölçüm 24 Mayıs Çarşamba günü yapılan bir önceki ölçümün 200 katı değere sahip.

TEPCO yetkilileri ise limanda 4 farklı bölgeden deniz suyu numunesi aldılar. Litre başına 190 ve 320 bekerel radyoaktif madde saptandı. Son ölçüm limanda bugüne kadar saptanan en yüksek değer.

TEPCO Basın açıklaması (Microsoft çevirisi), 29 Mayıs, 2015: Nükleer kaynak malzemesi, nükleer yakıt malzemesi ve reaktörler düzenleme kanununun 62.maddesine göre…bulaşık su…limana sızdı… belirtilen nükleer yakıt malzemesi No18 madde 11 ‘’ "nükleer yakıt veya nükleer yakıt malzemesi bulaşığı idari alanın dışında sızdığında’’…uygun gördüğümüz.

NHK’nın önceki raporu, 29 Mayıs, 2015: Fukushima Daaichi’de Radyoaktif su sızıntısı

Bozuk Fukushima Daiichi Nükleer Santral operatörü, işçilerin santral alanında daha önceye nazaran yüksek düzeyde radyoaktif sızıntı tespit ettiklerini ve suyun santral limanına aktığını söyledi.

25 Mayıs Perşembe günü yapılan ölçümde litre başına 1.200 bekerel beta ışın yayıcı madde tespit edilmişti. Bu son ölçümçnceki günki ölçümün 40 katı kadar. Ölçümün Cuma günü 1,400’e yükseldiği bildirildi. Yetkililer sızıntının iki gün boyunca devam ettiğine inanıyor.

Kaynak: Enenews.com

@ErenTopcu_