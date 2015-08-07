T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yan yatarak uyumak beyni temizliyor

Bilim insanları, bu pozisyonda uyumanın Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini söyledi

07 Ağustos 2015 13:56

ABD'deki Stony Brook Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, yan yatarak uyumanın "beynin temizlenmesine" yüz ya da sırt üstü pozisyonlardan daha fazla katkıda bulunarak hastalık riskini azaltabileceğini gösterdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; birçok beyin görüntüsünü inceleyen bilim insanları, yan yatarak uyumanın, ikinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanan, toksinlerinden arındıran, kan dolaşımını hızlandıran, bakteri ve virüsleri öldüren lenf sistemine yardımcı olduğu sonucuna vardı.

Bilim insanları, yan uyumanın beyindeki istenmeyen kimyasal birikimini engellediğini, bu pozisyonun Alzheimer'ın yanı sıra Parkinson ve diğer sinir hastalıkları riskini azaltabileceğini vurguladı. Araştırma "Journal of Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

 

ETİKETLER

uykuyan yatarak uyumakaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24