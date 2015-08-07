Yan yatarak uyumak beyni temizliyor

ABD'deki Stony Brook Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, yan yatarak uyumanın "beynin temizlenmesine" yüz ya da sırt üstü pozisyonlardan daha fazla katkıda bulunarak hastalık riskini azaltabileceğini gösterdi.



Hürriyet’te yer alan habere göre; birçok beyin görüntüsünü inceleyen bilim insanları, yan yatarak uyumanın, ikinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanan, toksinlerinden arındıran, kan dolaşımını hızlandıran, bakteri ve virüsleri öldüren lenf sistemine yardımcı olduğu sonucuna vardı.



Bilim insanları, yan uyumanın beyindeki istenmeyen kimyasal birikimini engellediğini, bu pozisyonun Alzheimer'ın yanı sıra Parkinson ve diğer sinir hastalıkları riskini azaltabileceğini vurguladı. Araştırma "Journal of Neuroscience" dergisinde yayımlandı.