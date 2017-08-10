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Bilim / Teknoloji

Yamyamlıkla ilgili 15 bin yıllık keşif

İngiltere bir mağarada bulunan ön kol kemiğinin üzerindeki olağan dışı sıyrıkların kasıtlı olarak yapıldığı düşünülüyor

10 Ağustos 2017 23:39

İngiltere’nin güneybatısındaki Gough Mağarası’nda yer alan insan kemikleri üzerinde bulunan bir dizi zigzag izleri, 15 bin yıl önce ayinin parçası olarak yamyamlık yapıldığını ortaya koydu.

Somerset bölgesinde yer alan Gough Mağarası'nda 15 bin yıl önce yamyamların yaşadığını bilen bilim adamları, diğer insanları yeme uygulamasının sembolik bir anlamı olup olmadığını bilmiyordu.

Mağarada 1987 yılında bulunan bir ön kol kemiği üzerindeki olağan dışı sıyrıkları inceleyen antropologlar, bu sıyrıkların kasıtlı olarak yapıldığı görüşüne vardı. Sıyrıkların rastgele kesmeyle oluşmadığını, ayrıca diş izi de olmadığını vurgulayan bilim adamları, zigzag izlerinin aynı döneme ait nesnelerin üzerine kazılmış izlerle eşleştiğini bildirdi.

Benzerlik gösteriyor

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden antropolog Silvia Bello, Gough Mağarası'ndaki kemikler üzerinde bulunan oyma motiflerinin, Avrupa'da aynı döneme ait diğer arkeolojik alanlarda görülen motiflerle benzerlik gösterdiğini belirtti.

"Ancak, bu olayda istisnai olan şey hammaddenin insan kemiği olarak tercih edilmesidir." diyen Bello, kemikler üzerinde yapılan değişiklikler dizisinin, sembolik çağrışım taşıması açısından, yamyamlık ayininin önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini vurguladı. 

Araştırmanın sonuçları Plos One dergisinde yayımlandı.

 

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