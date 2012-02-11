Yamyam köpekbalığı böyle görüntülendi

T24 - Bilim dünyası, Avustralya’nın kuzey doğusunda kalan Büyük Set Resifi’nde çok nadir yaşanan bir olaya tanık oldu.

Çevre gazetesi Coral Reefs muhabirleri, Büyük Keppel Adası’nın sularında bir köpekbalığının bir başka köpekbalığını yerken görüntülemeyi başardı

344 bin kilometrelik alanıyla dünyanın en büyük resif sistemi olan Büyük Set Resifi’ndeki adanın sularında çekilen fotoğrafta, kıkırdaklı balıklar sınıfına ait wobbegong köpekbalığı, uzun kuyruklu bamboo köpekbalığını yerken görülüyor.

Kıkırdaklı köpekbalıkların 12 türünden biri olan wobbegong, yarım saat süren takibi sonunda bamboo köpekbalığını avladı.

Coral Reefs dergisi, “birkaç saat süren sindirim boyunca wobbegong köpekbalığının hiç kımıldamadığını" belirtti.