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Yaşam

Pasifik derinliklerinde devasa karides

Yeni Zelanda açıklarında Pasifik Okyanusu'nun en derin yerlerinden olan Kermadec Çukuru'nda devasa bir karides türü keşfedildi.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Yeni Zelanda açıklarında Pasifik Okyanusu'nun en derin yerlerinden olan Kermadec Çukuru'nda devasa bir karides türü keşfedildi.  


Yeni Zelanda Su ve Atmosferik Araştırmalar Kurumu (NIWA) bilimadamları, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre altında keşfedilen 34 santimetrelik devasa kabuklunun, 2-3 santimetre uzunluğundaki normal karideslerden 10 kat büyük olduğunu söyledi.     


İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi ve NIWA işbirliğinde yapılan araştırmada, deniz derinliklerindeki basınçtan korumak için safir cam kullanılarak yapılmış kameranın takılı olduğu büyük metal bir aletle deniz dibi tarandı. Araştırmada 7 farklı türün tuzağa yakalandığı ve 9 türün de kamerayla tespit edildiği bildirildi.  


Tuzağa yakalanan en büyük karidesin 28 santimetre uzunluğunda olduğu, 34 santimetrelik karidesin ise kamerayla görüntülendiği bildirildi. 


Deniz kabukluları, yaklaşık 11 kilometreye kadar deniz tabanındaki dar vadilerle sürüler halinde yaşıyor. 


NIWA'dan Ashley Rowden, "Bu kadar büyük bir hayvanın şimdiye kadar keşfedilmemiş olması, okyanus dibindeki hayat konusunda çok az bilgimiz olduğunu kanıtlıyor" dedi. Daha önce okyanus çukurlarının çok karanlık ve soğuk olduğu için yaşama uygun olmadığı düşünülüyordu, ancak son yapılan araştırmalar okyanus çukurlarının benzersiz yaşam biçimlerine ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardı. 


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