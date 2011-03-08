-YAMAN'IN AİLESİ KURTARMA EKİBİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen depremin ardından kendisinden haber alınmayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Didem Yaman'ın ailesinin özel bir arama kurtarma ekibi gönderilmesi için Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığına başvurduğu bildirildi. Didem Yaman'ın ailesinin avukatı Barış Kaşka, 22 Şubatta Yeni Zelanda'da meydana gelen depremde kaybolan Didem Yaman'ın ailesinin umutlu bekleyişlerini sürdürdüğünü belirtti. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı yönündeki duyumların, Didem Yaman'ın enkazın altında sağ olduğunu düşünen ailesini endişelendirdiğini ifade eden Kaşka, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Yeni Zelanda'ya arama kurtarma ekibi göndermesini istediklerini söyledi. Kaşka, şöyle konuştu: ''Yeni Zelanda polisi tarafından açıklanan ölü listesinde Didem Yaman'ın ismi hala yok. Ancak Yeni Zelanda makamlarının, enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacakları yolunda haberler aldık. Bu haberler Didem Yaman'ın ailesini endişelendiriyor. Resmi yoldan Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca oluşturulacak özel bir ekibin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine gönderilmesini talep ettik. Haiti depreminde depremden 30 gün sonra en kazın altından sağ depremzedeler kurtarılmıştı. Ailenin umudu sürüyor. Başbakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız bu konuyla yakından ilgilendiklerini biliyoruz. Özellikle cep telefonunun sinyalinin son tespit edildiği yerde, özel bir incelemenin yapılması durumunda sonuç alınabileceğini düşünüyoruz.''