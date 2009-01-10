'Yaman'a kardeş istiyorum'

İkinci çocuk için her sıkıntıya katlanırım

Yaman'ı ilk gördüğümde kafam karıştı

Mustafa ile birlikte çalışmayı düşünmüyorum

Mother&Baby dergisine konuşan Emina, "Çocukları o kadar çok seviyorum ki şimdiden ikinci çocuğu düşünmeye başladım. Hamileliğim çok zor geçti. Buna rağmen çocuk sahibi olmak için yeniden o sıkıntılara katlanmaya hazırım" dedi.Emina sandal bir müzisyen... Sırbıstan’da çok tanınmış bir besteci, yorumcu ve söz yazarı... Türkiye'de ise sanatçı yönünden çok Mustafa Sandal’ın güzel eşi ve Yaman’ın annesi olarak biliniyor. Yakında piyasaya çıkacak yeni albümünün ve yeni anneliğinin heyecanı içinde olan Emina Sandal, duygularını anlattı.- İnanır mısınız, 9 ay boyunca midem hiç bulandı. Anneanneme çekmişim, o da benim gibiymiş. Bu işler biraz da genetik diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi o 9 ay boyunca yaşanan sıkıntı, bebek doğunca unutulup gidiyor.- Sezaryen... Normal doğum çok istedim ama şimdi hiç üzülmüyorum. Aslına bakarsanız ben de sezaryen istedim sonradan. Bebek için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi de sezaryen doğum yaptığım için çok memnunum.- Evet. Ben çocukları o kadar çok seviyorum ki ikinci bir çocuğumuzun olmasını şimdiden düşünmeye başladım aslında...Birçok kişi günümüzde önce kariyer hedeflerini ön planda tutuyor. "Önce işimde hedeflediğim yere geleyim. Daha sonra çocuk olur. Kariyerim ön planda olmalı" diye düşünülüyor. Ben bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmak amacıyla bu konuyu açmadım. Sadece benim kişisel fikrim, çocuk sahibi olmanın her şeyden önce geldiği... Benim için öncelikli olarak aile hayatı gelir. Hamileliğim çok zor geçti. Buna rağmen çocuk sahibi olmak için yeniden o sıkıntılara katlanmaya fazlasıyla değer.- Evet, tabii isterim ama bu işler hiç belli olmuyor. Benim annem de babam da doktor... Hatta ablam da doktor, ama ben müzisyen oldum. Ağabeyim ise sporcu... Anlayacağınız bu işler gerçekten belli olmuyor. Biz Musti’yle müzisyeniz, belki Yaman doktor ya da bir bilim adamı olacak, hiç belli olmaz. Ama tabii benim gönlümden geçen sanatın bir dalıyla da olsa ileride ilgileniyor olması...- Ağladım... Ona bakıp bakıp ağlıyordum. Annemler yanımdaydı. Mustafa, Mustafa’nın annesi, ben, hepimiz bu yeni üyemizi karşıladık. Benim babam vefat etti ve onu çok özlüyorum. Çok ilginçtir Yaman, babamı kaybettiğimiz gün doğdu. Oğlumun bana hediye olduğunu düşünüyorum... Onu gördüğümde biraz kafam karıştı. Biliyor musunuz, anne olduğumu tam anlayamıyorum. Bana yeğenlerim "tata" (teyze, hala) der. Sanki Yaman’ın da "tata"sıymışım gibi geliyor. Bu gerçekten çok ilginç bir duygu. O, tüm saflığıyla, temizliğiyle, tüm benliğiyle size ait. Sizden bir parça... Şimdi daha çok küçük tabii... Zaman geçtikçe kendimi tam olarak bir anne gibi hissedeceğim. Hele canım oğlumun bana ilk "anne" deyişini duyduğumda kendimi nasıl hissedeceğimi bilemiyorum.- Bebeğimi ilk kucağıma aldığım anda o güne kadar hiç yaşamadığım bir duyguyu yaşadım. Bence bir kadının yaşayabileceği en güzel şey annelik. Anneler ne yapacağını bilir. İçgüdüsel olarak... Onlara işimle ilgili bir şeyler söyleyebilirim, ama annelikle ilgili konuşmama gerek yok... Dediğim gibi, onlar zaten ne yapmaları gerektiği biliyor. Anne adayları da anne olunca doğal olarak, kendiliğinden annelikle ilgili nasıl davranmaları gerektiğini biliyor olacaklar. Bana ve sanıyorum hepimize annelerimizin söylediği lafı söyleyeyim onlara: Anne olunca anlarsınız!- Hayır, pek düşünmüyorum aslında. Çok teklif var ama... Ben şarkı söz yazarı, besteci ve şarkıcıyım. Tüm şarkılarımın besteleri ve sözleri bana ait... Dolayısıyla burada, Türkiye’de bir kariyer yapabilmem için dilinizi çok iyi bilmem gerekir. Ayrıca kültürünüzü de tabii... Diliniz gerçekten çok zor. Çok iyi bilmiyorum. O nedenle kendi dilimde müziğimi yapmak beni daha çok mutlu ediyor diyebilirim.- Hayır, kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum. İkimiz de müzisyeniz ama kendi işimizi yapmamız ikimize de daha uygun geliyor.