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Yaşam

Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

Elektrik tellerinde asılı kalan Serkan Kılıç'ı, yamaç paraşütü pilotları kurtardı

05 Kasım 2021 14:41

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç’ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve elektrik tellerinde asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.

Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç’ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç’ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Bu sırada bölgeden geçen bir motosikletli, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına durumu bildirdi.

Yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı. (DHA) 

TekirdağŞarköyGanos Dağıyamaç paraşütüelektrik teli
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