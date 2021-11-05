Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç’ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve elektrik tellerinde asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.



Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç’ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç’ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Bu sırada bölgeden geçen bir motosikletli, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına durumu bildirdi.

Yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı. (DHA)