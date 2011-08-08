Yamaç paraşütüyle çakıldı

T24 -

Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde bulunan bin 900 metre rakımlı Babadağ paraşüt pistinden tekli atlayış yapan Rus turist Ekaterina Kantina (40), atlayışından kısa süre sonra kayalıklara düşerek yaralandı.Pistte bekleyen sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekaterina Kantina, bölgenin kayalık olması nedeniyle sedyeyle yukarı çıkarılamayınca olay yerine Dalaman ilçesindeki askeri üsten askeri helikopter çağrıldı.Rus turist, daha sonra sedyeyle askeri helikoptere alınarak Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kantina'nın tedavisi sürüyor.