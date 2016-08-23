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Yaşam

Yamaç paraşütü yaparken dağlık alana çakıldı!

30 yaşındaki Gürkan Kıryaman hayatını kaybetti

23 Ağustos 2016 00:14

Denizli'nin Çökelez Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü 30 yaşındaki Gürkan Kıryaman, dağlık alana düşerek yaşamını yitirdi. Tek başına Çökelez'e çıktığı öğrenilen sporcunun cesedi, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından dağdan indirildi.

Muğla'da yaşadığı öğrenilen yamaç paraşütü sporcusu Gürkan Kıryaman, bugün yamaç paraşütüyle uçmak için Çökelez Dağı'na çıktı. Çökelez Dağı'nın Denizli'ye bakan yönünden yamaç paraşütüyle havalanan Gürkan Kıryaman, öğle saatlerinde paraşütünün kontrolünü kaybetti.

Genç sporcu tüm çabalarına rağmen kontrolü sağlayamadı ve paraşütüyle Çökelez Dağı'na çakıldı. Kıryaman'ın düştüğünü gören bölge sakinleri olayı AFAD ekiplerine bildirdi. Denizli AFAD ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Uzunpınar Mahallesi'nin yukarısında dağlık alanda yamaç paraşütçüsünün düştüğü yere ulaştı.

Ancak Gürkan Kıryaman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıryaman'ın cesedi AFAD ekipleri tarafından dağdan indirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. Kıryaman'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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Yamaç paraşütüGürkan KıryamanDenizli

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