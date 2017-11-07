Yalvaç'ta bulunan 5 tanrı heykeli müzeye teslim edildi

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde Men Kutsal Alanı\'nda bu yıl yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 5 tanrı heykeli ve sunaklar, kazı ekibi tarafından Yalvaç Müzesi\'ne teslim edildi.

Yalvaç\'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti yakınlarındaki Men Kutsal Alanı\'nda bu yıl yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan prestij odalarından birinde, orijinali bozulmamış halde 5 tanrı ve tanrıça heykeli bulundu. Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yapılan çalışmalarda tanrıça Hekate, tanrıça Kybele, tanrı Men, tanrı Apollon ve tanrıça Athena\'nın heykelleri ortaya çıkarıldı. Heykellerle birlikte bulunan sunaklar ve diğer malzemeler, çalışmaların ardından kazı ekibi tarafından Yalvaç Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve görevliler tarafından tutanakla teslim alınan eserler envantere kaydedildikten sonra sergilenmeye başlayacak.

\'TARİHSEL BİLİME IŞIK TUTACAKTIR\'

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, bu tip bir örneğe bugüne kadar Anadolu\'daki hiçbir kazıda rastlanmadığını vurguladı. Prof. Dr. Özhanlı, \"Bu yıl yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemeler bize ve dolayısıyla tarihsel bilime ışık tutacaktır. Tapınağın hemen önünde bulunan prestij odalarından birinde Yunan Pantiona, Roma ve Anadolu Pantiona\'da bulunan bütün tanrıların bir araya getirilmiş ve bir kült oluşturulmuş olduğu görüldü\" dedi.

\'İNANILMAZ YENİ VERİLER\'

Bugüne kadar dünya genelinde yapılan arkeolojik araştırmalarda, bir prestij odasında bu kadar tanrı heykelinin bir arada orijinali bozulmamış halde bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, \"Bu bakımdan bu yılki kazı çalışmaları dünya sanatına ve bilimine özellikle inanç sistemine inanılmaz yeni veriler sunmuş bulunmaktadır\" diye konuştu.

UNESCO LİSTESİNE ADAY

Men Kutsal Alanı\'nda bakanlık tarafından onay verildiği takdirde gelecek yıl da kazı çalışmalarını devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Prof. Dr. Özhanlı, kazı tamamlandığında Men Kutsal Alanı\'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi\'ne girmeye aday olacak bir yer haline geleceğini kaydetti.



FOTOĞRAFLI