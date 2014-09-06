‘Yalova’nın 3-4 günlük suyu kaldı’

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su tükendi. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, israflı kullanılan içme suyunun daha dikkatli bir şekilde tüketilmesi için çağrıda bulundu. Barajda bölgesel kuraklık nedeniyle 3 ya da 4 günlük su bulunduğunu belirten Ömer Nergiz, su sorununun yaşanmaması için diğer illerden de takviye su aldıklarını açıkladı.

Süheyla Gözdereliler’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, sorunun giderilmesi için kenti yönetenlerin çalıştıklarını belirten Nergiz, "Aldığımız su takviyesi yetersiz. Kurtköy Deresi’ni ve Ortaburun Göleti'ni, Gökçe Barajı'na bağlayacağız. Bu çalışmaların tamamlanması için en az bir haftaya ihtiyaç var. Önlemlerimiz arasında bulunan kuyu sularınıda kullanmaya başladık. Yaşanan su sıkıntısı, bir afet durumudur. Olayın bu boyuta gelmesinde suyu bilinçsizce kullanan bazı belediyelerimizin suçu büyük. Vatandaşlarımızı suyu daha dikkatli kullanmaları için uyarıyoruz" dedi.

Yalova’da Gökçe Barajı havzası adeta tarlaya döndü. Barajın altında kalan yollar ise uzun yıllar sonra ortaya çıktı.