Yalova'nın ağacı suyu taş olabilir!

Yalova'da taş ocaklarının kapasite artırımı ve yeni projelerin idari süreçleri kabul görürse Yalova'da 7 köyü içine alan bölgede 192 bin ağaç ve günlük 117 ton su taş ocaklarına gidecek.

Kapasite artırım taleplerine karşı çıkan Yalova Platformu ise 10-14 Temmuz tarihleri arasında Yalova kent merkezindeki Cevdet Aydın Parkı’na kurduğu imza standı ve çadırlarda Yalovalılara bilgi verdi, 4 bin 200 itiraz dilekçesi topladı. Dilekçeler, BMT Bahadır Madenciliğin başvurusu hakkında karar verecek olan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Birgün’den Doğu Eroğlu’nun haberine göre, BMT Bahadır Madencilik’in Güneyköy’de bulunan taşocağı için yaptığı kapasite artırımı başvurusunun yanı sıra Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün başvurusu için ÇED Gerekli Değildir kararı çıktı.

Hukuksuz otoyola ÇED’siz taşocağı

Müdürlüğün hazırladığı proje ile halihazırda 19,58 hektarlık bir alanda süren işletme, 24,87 hektarlık alanda faaliyet gösterecek. 176 bin ton yıllık üretimin 390 bin tona çıkaracak kapasite geliştirme projesinin gerekçesi ise Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi. Hazırlanan ÇED raporunda bölgeden çıkarılacak malzemenin otoyol projesinde kullanılacağı belirtildi ancak Anayasa Mahkemesi’nin 3 Temmuz’da aldığı kamu yatırımı projelerine getirilen ÇED muafiyetinin iptali kararı ile otoyol projesi de hukuksuz hale geldi.

Köylünün suyu ocaklara akacak

Yalova Platformu’na göre, idareden onay bekleyen projelerin kabul edilmesi halinde bölgede çevre felaketi yaşanacak. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün onaylanan kapasite artırımına ek olarak, BMT Bahadır Madenciliğin kapasite artırımına da olur verilmesi halinde, Güneyköy ve çevresinde işletme izni olan alan 55 hektardan 100 hektara çıkacak. En az 192 bin 444 ağacın kesilecek, üç işletme günlük 117 ton su tüketecek. Ocaklarda her gün bin ila 3 bin kilogram patlayıcı kullanılacak, yıllık üretim kapasitesinin 889 bin tondan 2 milyon 143 bin tona çıkmasıyla bölgede sürekli olarak çalışan kamyonların sayısı da 98’den 238’e çıkacak.

Maden sahibi köylüye saldırıdan ceza aldı

Halihazırdaki taşocaklarının yarattığı tozun bölgedeki tarım faaliyetlerini bitme noktasına getirdiği, insan sağlığını olumsuz etkilediği Güneyköy’de köylülerle BMT Bahadır Madencilik sahipleri arasında da gerginlik yaşanıyor. Güneyköy sakini Hakim Menteş, geçtiğimiz yıl kapasite artırımı için düzenlenen ÇED bilgilendirme toplantısının protesto edilmesinin ardından, köy kahvesine gelen BMT Bahadır Madencilik’in sahibi Ahmet Bağatar’ın kendisine saldırdığını ve bu nedenle ceza aldığını belirtiyor.

Bağatar ve Menteş, Yalova Platformu’nun geçtiğimiz hafta Güneyköy’deki taşocaklarındaki faaliyetleri fotoğraflamaları üzerine yeniden karşı karşıya geldi. “Güneyköy’de kuralsız, kanunsuz faaliyet yürütülüyor. Daha ÇED başvurusunun sonucu belli olmadan şantiyedeki kazı alanının genişlediği hem çıplak gözle hem de uydu fotoğraflarından gözüküyor” diyen Menteş, gerginliğin bu çalışmaların fotoğraflanması yüzünden yaşandığını söylüyor. Çalışmaların fotoğraflanmasının ardından önce şirket sahibi Ahmet Bağatar’ın yanlarına geldiğini, araçla köye dönerken oğul Muğlim Bağatar’ınsa araçla yollarını kestiğini kaydeden Menteş, şirket yetkilileriyle yaklaşık 2 saat boyunca taşocakları hakkında görüştüklerini aktardı.

Yalovalı itiraz ediyor

Kapasite artırım taleplerine karşı çıkan Yalova Platformu, 10-14 Temmuz tarihleri arasında Yalova kent merkezindeki Cevdet Aydın Parkı’na kurduğu imza standı ve çadırlarda Yalovalılara bilgi verdi, 4 bin 200 itiraz dilekçesi topladı. Dilekçeler, BMT Bahadır Madenciliğin başvurusu hakkında karar verecek olan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.