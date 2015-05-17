Yalova'da bulunan Paul Cezanne imzalı tablo orijinal mi?

Yalova'da ünlü Fransız ressam Paul Cezanne’ye ait olduğu öne sürülen, piyasa değeri 150- 200 milyon dolar olduğu belirtilen tabloyu satmak isteyen 3 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova’da tarihi eser niteliği taşıyan bir tablonun satılacağı bilgisine ulaştı. DHA'da yer alan habere göre, ekipler, Bursa’dan kente gelen Bursa plakalı bir araçta Fransız ressam Paul Cezanne’nin 1896 yılında yaptığı tahmin edilen "İtalyan Genç Kız" adlı yağlıboya tabloyu ele geçirdi. Araçta bulunan 46 yaşındaki C.A., 40 yaşındaki A.A. ve 45 yaşındaki V.Y. hakkında ’Tabiat ve kültür varlıkları kaçakçılığı yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

Fransız ressam Paul Cezanne’ye ait olduğu öne sürülen, piyasa değeri 150- 200 milyon dolar olduğu belirtilen tablo, Yalova Emniyeti tarafından Bursa Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Tablonun orijinal olup olmadığına uzmanlarca kontrol edildikten sonra karar verilecek.

Paul Cezanne’nin "İskambil Oynayanlar" adlı tablosu 259 milyon dolarla en yüksek bedele satılan tablolar arasında yer alıyor. Paul Cezanne’nin "İtalyan Genç Kız" tablosunun ise 150-200 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.